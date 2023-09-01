新华社联合国8月31日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽8月31日表示，尊重当事国主权和领土完整是维和行动开展的基本前提。当事国同意是维和行动的根本指导原则，当地民众理解配合是特派团顺利开展工作的必要条件。

耿爽当天在安理会表决联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）授权延期决议草案后的解释性发言中说，由于付诸表决的草案没有充分解决当事国和安理会成员的关切，安理会未能以协商一致的方式通过联黎部队授权延期决议，中方对此表示遗憾。中方支持联黎部队在履行授权时进一步加强同黎政府和军队的沟通，同时与当地民众良性互动，主动增信释疑，切实提升维和工作实效。

耿爽说，当前，“蓝线”附近安全形势依然复杂脆弱，希望有关各方严格落实安理会决议要求，充分利用联黎部队的联络与协调安排加强沟通，避免任何可能导致局势升级的行动。黎巴嫩此前曾多次就“蓝线”以北有关地名称谓问题致函安理会主席。对于黎方的意见和诉求，安理会应予重视并妥善处理。

耿爽表示，作为联合国维和行动重要出兵国之一，中方一直高度重视维和人员安全问题，期待有关各方为联黎部队履职创造有利环境，全面保障联黎部队维和人员安全。作为安理会常任理事国和联黎部队重要出兵国，中方愿同国际社会一道，继续支持联黎部队履职，为维护黎巴嫩和平稳定作出积极贡献。

联黎部队是根据联合国安理会1978年通过的第425号决议建立的。2006年，安理会在黎巴嫩与以色列冲突后通过第1701号决议，决定扩大对联黎部队的任务授权，增加兵力配备，以维护黎巴嫩南部地区的安全。

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