中新网8月31日电 综合外媒报道，美国联邦当局30日警告称，近几个月以来，由于资格审查中使用的自动化系统出现“故障”，许多州可能有数百万儿童被错误地从医疗补助计划中剔除。

美媒报道称，新冠疫情期间，美国政府曾制定政策禁止各州终止人们的医疗补助计划，但政策已于2023年春季结束。因此2023年春季开始，各州都在进行一项大规模的工作——确定哪些人仍有资格享受医疗补助计划。

据介绍，各州会首先使用计算机程序审查家庭收入信息，自动更新医疗补助计划。如果未能通过自动续签，各州将向家庭发送通知，要求人们验证他们的资格信息。如未能收到家庭回应，则会被剔除出医疗补助计划。

据美国广播公司报道，美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心官员表示，技术错误可能是许多人被剔除的原因。因为这一审查程序以家庭为单位，在未收到回应时将剔除所有家庭成员，

该官员表示，这一问题“是一个非常具体的系统故障，对符合条件的孩子和家庭维持医疗补助有巨大影响”。

据《纽约时报》报道，美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心发言人随后表示，有十多个州受到了这一问题的影响。

研究人员发现，至少有100万儿童在审查中失去了他们的医疗补助。

据美国广播公司报道，联邦医疗保险和医疗补助服务中心要求所有州审查他们的资格审查系统，以确保儿童与父母分开评估，并且不会仅仅因为父母的不合格或不作为而失去保险，同时恢复被剔除者的医疗补助，直至这一问题得到解决。

(责编：贾文婷、徐祥丽)