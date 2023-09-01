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中国驻法国使馆举办2023年“留学美丽中国 共促文明互鉴”联谊招待会

2023年09月01日09:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎8月31日电 （记者尚凯元）8月29日，中国驻法国使馆举办2023年“留学美丽中国 共促文明互鉴”联谊招待会，法国赴华中国政府奖学金生以及法国教育部、高教部等部门和高校负责人等近百人出席。中国驻法国大使卢沙野出席并致辞，中山大学校长高松、法国教育部教育、体育和研究总督学尼古拉斯·伊迪尔、法国欧洲高等商学院校长刘国坚致辞，共同表达了对中法教育交流合作的信心和期盼。

卢沙野强调，近十年来，中国加快建设教育强国、科技强国、人才强国，一批高水平大学和学科跻身世界先进行列，中国高等教育整体水平进入世界第一方阵。卢沙野表示，希望赴华留学生充分利用在华学习生活的机会，熟练掌握中文，走进中国五千年的历史文化，理解中国人“和而不同”“立己达人”的价值观，近距离感知一个真实、全面、立体的中国，把所见所感分享给更多的人，为增进中法友谊贡献力量。

今年22岁的奖学金生波琳娜·梅内告诉记者，她高中时选修了中文课程，对中国文化和社会产生了浓厚兴趣。高二那年，她有机会去中国学习了一个月，结交了很多中国朋友，并暗下决心未来要重新回到这里求学和生活。在欧洲高等商学院读本科期间，她继续自学中文，提高语言能力，为这一目标做准备。今年她成功申请到了清华大学经济管理学院的硕士名额，并荣获中国政府奖学金，即将在新学期来临之际前往北京求学。“毕业之后，我希望能在中国实习和工作，为中法关系做出自己的贡献。”波琳娜说。

(责编：于洋、杨牧)

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