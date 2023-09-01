新华社北京8月31日电 题：书写更多民间友好的暖心故事——习近平主席近期两度复信美国友人推动中美民间友好

新华社记者吴晓凌 张远 周思宇

“看到史迪威将军从事的中美友好事业已传承至家族的第五代人，我很欣慰。”国家主席习近平8月29日在给美国史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克的复信中说。

“中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。”习近平主席近日复信美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士时表达了这样的期望。

回溯过往，致敬历史；寄语青年，期待未来。习近平主席接连两封致美国友人的复信，跨越山海，饱含深情，推动中美民间友好续写新的篇章，为两国人民加强交流、增进理解、扩大合作注入强劲动力。

“中国人民永远不会忘记朋友”

习近平主席在29日的复信中指出，感谢伊斯特布鲁克在来信中分享史迪威将军及史迪威家族几代人同中国友好交往的故事，从史迪威家族身上，我感受到了美国人民对中国人民的友好情谊。

史迪威是美国陆军四星上将，1941年太平洋战争爆发后，曾任同盟国中国战区参谋长、中缅印战区美国部队最高司令官等职。在抗战的艰苦岁月里，史迪威和中国远征军进入缅甸抗击日本侵略，与中国人民结下深厚友谊。

在伊斯特布鲁克位于旧金山湾区的家中，墙上挂着史迪威将军的戎装照，家具陈设、立柜装饰都是传统中式风格，不少家具是史迪威将军使用过的，茶几上摞放着史迪威将军的传记和关于二战历史的书籍。

已是耄耋之年的伊斯特布鲁克收到复信后，难掩激动心情。他告诉新华社记者，他写信初衷是想告诉习近平主席，史迪威家族一直致力于推动美中民间友好。“人与人之间的互动交流是改善关系、加深理解、增进友谊、维护世界稳定的基石。”他说。

伊斯特布鲁克在致信中向习近平主席长期支持美中人文交流致敬，并表达史迪威家族致力于增进美中人文交流的愿望和决心。

习近平主席在复信中指出，史迪威将军是中国人民的老朋友，对中国解放和进步事业给予了积极支持，对中美人民友好作出了积极贡献。中国人民对此不会忘记。

今年8月上旬，重庆市举行史迪威将军诞辰140周年纪念活动，史迪威将军的后代以及中美两国政府代表、专家学者等150余人参加了这次活动。伊斯特布鲁克在大洋彼岸发表视频致辞，他的女儿、女婿和孙辈们亲临现场。

伊斯特布鲁克说，这是史迪威家族的荣幸，“中国人民永远不会忘记朋友，绝对如此”。

史迪威研究中心主任、重庆史迪威博物馆馆长陶燕说，纪念活动回顾并致敬史迪威将军同中国人民共同抗战的光辉历史，这是对两国人民珍贵友谊的传承。

伊斯特布鲁克曾17次访问中国。他说，自己通过与中国人民的接触和交流，增进对中国认知，每每想到中国，最先映入脑海的是中国人民的待人之道。

面对记者，老人深情引述史迪威将军的话，表达了对中国人民的感情——“我对中国军人和中国人民充满信心”，中国人民“诚实、节俭、勤劳、开朗、独立、宽容、友善、礼貌”。

伊斯特布鲁克的女儿南希·米尔沃德希望，此次中国之行让孩子们了解并继承史迪威将军在中国留下的珍贵友谊遗产。“他们在中国结识了不少同龄朋友，这将是新友谊的开始。”

“我希望并相信，你和史迪威家族的其他成员将会继续为促进中美两国人民友好贡献力量。欢迎你们常来中国看看。”习近平主席在复信中写道。

“我喜欢在中国的每一刻”

不久前，“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士致信习近平主席，包括华盛顿州斯特拉孔中学学生奥利维娅·德雷克和钱西·威廉姆斯。

今年7月，他们两人随学校其他师生到中国参加了第17届上海国际青少年互动友谊营。在中国的所见所闻，让他们津津乐道。

威廉姆斯说：“我喜欢在中国的每一刻，最难忘的是欣赏中国戏曲、试穿传统服饰、学唱歌曲。”德雷克说，她回到家后不断地和周围人谈论中国之行，“一切如此积极美好”。

习近平主席在复信中说，希望更多中美青年相知相亲、携手同行，成为两国友好的新一代使者，为中美关系发展接续注入动力。

习近平主席的寄语让年轻人们备受鼓舞。德雷克说：“人与人的交流非常重要。如果没有实际体验和感受，就无法真正了解不同文化。”威廉姆斯说：“我们想要建立一种牢固、友好的纽带。”

“美中青少年学生交流协会”共同主席周树琪告诉记者，他多年来参与两国青少年交流活动，见证了两国青少年对待彼此的真诚与友好，深感青少年之间的深厚情感对两国关系未来发展具有重要意义。“这样的交流能建立起一座坚实的友谊桥梁，在美国民众心中播撒下无数的友谊种子。”

中美民间友好“不惧风雨”

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。近年来，无论是在访问行程中，还是在接见来访人士和书信往来中，习近平主席亲力亲为推动中美民间友好，为中美友谊厚植民意基础。

今年6月，习近平主席会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨时，鼓励两国人民“多走动、多交流，增进了解”。同月，习近平主席向“鼓岭缘”中美民间友好论坛致贺信时表示，中美两国人民完全可以跨越制度、文化、语言的差异，建立起深厚的友谊。

一些受访人士感慨，习近平主席的话语温暖而真挚，激励中美两国人民深化民间交流互鉴、增进彼此了解与互信。

“美中青少年学生交流协会”创会会长庄汉杰表示，两国人民珍视彼此的友谊，心灵互通可以跨越任何障碍，美中民间友好“如参天大树，不惧风雨”。

北京外国语大学国际关系学院院长谢韬说，人文交流是中美关系的重要内容，横跨太平洋的航班越多、商船越多、货船越多、游客越多、学生学者越多，两国关系发展的民意基础就越厚实，空间就越广阔。

正如习近平主席在复信中强调，回望过去，中美两国为抗击日本法西斯、争取世界和平并肩战斗；展望未来，中美两国也完全可以相互成就、共同繁荣。

中美民间的交流交往从没有中断，两国人民殷切期盼着中美民间友好薪火相传。

(责编：贾文婷、徐祥丽)