新华社北京8月31日电 题：读懂中国经济须扔掉“灰色滤镜”

新华社记者樊宇

近期，关于中国经济的讨论比较多，如何认清中国经济未来走势，不妨先来看看这几则新闻：按总吨位计算，中国超越希腊成为世界最大船东国；受新能源汽车强势增长带动，上半年中国汽车整车出口量超过日本跃居世界首位；中国市场二季度超过美国成为苹果手机出货量最大的单一市场……几项之“最”，体现了中国在工业制造、绿色创新和消费市场等领域的潜力，也为中国经济在承压前行中持续转型升级并不断蓄力提供了生动注脚。

看经济，不仅要看短期波动之形，更要看长期增长之势。在世界经济波动下行，外部环境更趋复杂严峻的背景下，中国经济长期向好的基本面依然稳固。上半年主要宏观指标总体改善，经济增长整体回升，国内生产总值（GDP）同比增长5.5%，增速快于第一季度和去年全年。根据国际货币基金组织上月发布的《世界经济展望报告》，预计中国经济增速在主要经济体中排名前列。经济恢复历来都有一个波浪式发展、曲折式前进的过程。从恢复和扩大消费，到促进民营经济发展壮大再到加大吸引外资力度，中国利好政策密集出台构筑经济持续回升向好的基石。美国智库卡内基国际和平基金会高级研究员黄育川指出，讨论中国的经济增长，需要至少着眼于未来4至5年，而不是仅仅聚焦于眼下的短期经济周期。

近来，美西方一些人故意唱衰中国经济。一些政客和媒体仅凭单项、局部、短期的波动数据来判断全局，放大中国经济发展过程中的阶段性挑战，给中国经济“泼凉水”，企图“掐灭”信心，“调减”预期。对此，也不乏有西方经济学家提出客观理性的看法。美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪就认为，仅凭单月数据做出是否通缩的判断“为时过早”，对形势的仔细解读也“并不支持有关中国经济增长正陷入周期性下行的观点”。美国得克萨斯大学奥斯汀分校教授詹姆斯·加尔布雷斯认为，中国经济下滑成为西方有关中国经济的“新”叙事，与之前中国势不可挡的崛起一样，都被认为是对世界的威胁，这与西方30年前的言论相比并无新意。

过去几十年，“中国经济崩溃论”多次沉渣泛起，但最终都在事实面前崩溃。今天的中国经济，早已融入全球发展大潮，经济总量约占全球18%，近十年对世界经济增长的贡献总体上保持在30%左右。中国经济发展具备多重优势和条件：中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，是全球产业门类最齐全、产业体系最完整的国家，也拥有全球规模最大、最具成长性的中等收入群体。中国以持续恢复的内需消费、高效运转的产业体系、有序推进的扩大开放，为全球经济疫后复苏注入信心和动力。上半年，中国与“一带一路”沿线国家进出口额同比增长9.8%，跨境电商进出口额同比增长16%，自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口额分别增长8.6%、26.4%。在全球跨国投资普遍低迷的形势下，外资在中国对高端产业、新兴领域积极布局，希望与中国的产业链、供应链深度对接。

中国经济从来都是在爬坡过坎中前进，信心也是在攻坚克难中积聚。当前，中国人民正在中国共产党带领下以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。中国将始终是世界发展的重要机遇，坚定推进高水平开放，打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，构建面向全球的高标准自由贸易区网络。随着中国14亿多人口整体迈进现代化，中国必将对世界经济作出更大贡献。

世界经济增长动能不足，挑战并非中国独有。照搬硬套西方理论解读中国只会荒腔走板，以偏概全只会造成误读、误导，去掉“灰色滤镜”，摒弃陈旧思维，以全局视角和长远眼光客观辩证地观察中国，才能读懂中国经济的真实图景和趋势，才能把握住中国机遇，利好自己也利好世界。

(责编：贾文婷、徐祥丽)