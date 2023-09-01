8月31日，大熊猫“梦想”（左）和“梦圆”在德国柏林动物园享用“生日餐”。当日，在德国出生的大熊猫双胞胎兄弟“梦想”和“梦圆”迎来4岁生日，柏林动物园为它们举办了庆祝活动。新华社记者 任鹏飞 摄

新华社柏林8月31日电（记者杜哲宇）在德国出生的大熊猫双胞胎兄弟“梦想”和“梦圆”8月31日迎来4周岁生日，柏林动物园当天为它们举办了庆祝活动。

8月31日，大熊猫“梦想”（上）与“梦圆”在德国柏林动物园玩耍。新华社记者 任鹏飞 摄

在当天的活动上，柏林动物园看护团队为“梦想”和“梦圆”准备了由苹果和胡萝卜等制成的多层冰激凌蛋糕，蛋糕上还有用甜菜根汁冰块雕刻的数字“4”。

活动吸引了不少媒体和游客。游客伊丽莎白对记者说，大熊猫到柏林后，她一直关注着媒体相关报道，每年都会来看大熊猫。“它们刚才在吃东西，样子很可爱。”

这是8月31日在德国柏林动物园拍摄的大熊猫“梦圆”。新华社记者 任鹏飞 摄

柏林动物园饲养员安-卡特琳·胡布纳告诉记者，大熊猫双胞胎是柏林动物园游客的最爱，“梦想”和“梦圆”性格不同，一个外向，一个内向，但都很惹人喜爱。

2017年6月，雌性大熊猫“梦梦”和雄性大熊猫“娇庆”从中国成都抵达柏林动物园，开始了为期15年的旅居生活。为此，柏林动物园专门打造了占地近5500平方米的“熊猫园”。2019年8月31日，“梦梦”生下“梦想”和“梦圆”。

根据柏林动物园与中国野生动物保护协会签署的大熊猫保护研究合作协议，“梦想”和“梦圆”将在不久后返回中国。

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