新华社巴格达8月31日电 专访：伊拉克高度重视伊中战略伙伴关系——访伊拉克总统拉希德

新华社记者董亚雷

今年是中国和伊拉克建交65周年。伊拉克总统拉希德日前在首都巴格达总统府接受新华社记者专访时说，伊中两国友好关系源远流长，建交65年来，双边各领域友好合作深入发展。伊拉克高度重视伊中战略伙伴关系，期待两国关系继续向前发展。

拉希德说，伊拉克过去长期遭受制裁、战争、恐怖主义等困扰，亟需国际社会支持。近几年伊拉克安全局势已明显好转，很多中企正在这里开展水、电、能源等基础设施项目，推动了当地经济社会发展，“感谢中国建设者为伊拉克重建做出的贡献”。

2015年12月，中国和伊拉克建立战略伙伴关系，并签署共建“一带一路”合作文件，为中伊关系注入新动力。在双方政府的支持下，近年来一大批兼具经济和社会效益的项目顺利落地或达成意向，两国经贸合作日益密切。如今，中国是伊拉克最大贸易伙伴，伊拉克是中国在阿拉伯国家中的第三大贸易伙伴。

拉希德表示，伊拉克支持共建“一带一路”倡议，希望与包括中企在内的各国企业加深合作，进一步提升基础设施、服务业、医疗、教育等领域合作水平。

关于打击恐怖主义，拉希德指出，2003年美国发动伊拉克战争后，恐袭频发，伊拉克人民长期深受恐怖主义之害。经过多年反恐斗争，伊拉克安全形势才得以好转。他说，没有安全稳定的环境，一个国家就无法正常发展。恐怖主义是国际社会的共同敌人，世界各国必须保持警惕，加强合作，铲除恐怖主义毒瘤。

拉希德祝贺中国脱贫攻坚战取得全面胜利。他说，消除贫困、实现社会公平正义和全体人民共同富裕是各国政府的责任。

“伊拉克和中国都是文明古国。”拉希德说，他十分赞赏习近平主席提出的全球文明倡议。世界各民族应加强团结协作，尊重世界文明多样性，重视文明传承，深化文明交流，保护文化遗产，这是造福全人类的必要之举。

拉希德赞同中国的绿色发展理念。他说，世界正面临严峻的生态环境挑战，一些发达国家在发展中过度消耗能源，缺乏节约和环保意识，污染环境。他呼吁世界各国推动务实合作，为保护生态环境和子孙后代福祉做出应有贡献。

拉希德对中国成功促成沙特和伊朗恢复外交关系、实现历史性和解表示赞赏，认为这彰显了中国作为全球大国在促进各国和睦相处、维护地区和世界和平稳定上发挥的关键作用。“如果各国政府和人民不为一己私利，真心实意合作，世界面临的很多难题就有望迎刃而解。希望各国政府加强合作协调，共同捍卫世界和平和人类社会公平正义。”

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