新华社北京8月31日电（记者温馨、成欣）外交部发言人汪文斌31日在例行记者会上说，中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。这不仅是纪念“一带一路”倡议提出10周年最隆重的活动，也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。中方正就高峰论坛筹备同各方保持沟通。

汪文斌表示，十年前，习近平主席首次提出“一带一路”倡议。十年来，“一带一路”倡议从谋篇布局的“大写意”发展为精谨细腻的“工笔画”，已经成为最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，成果有目共睹。

汪文斌说，十年来，“一带一路”倡议朋友圈不断壮大。中国已同150多个国家和30多个国际组织签署“一带一路”合作文件。以共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续为支柱的高质量共建“一带一路”理念，写入第二届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报。

汪文斌说，十年来，“一带一路”倡议合作硕果累累。“一带一路”倡议迄已形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，打造了一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”。一大批交通基础设施项目落地生根，为共建国发展注入强劲动力。一批清洁、高效、质优的绿色能源项目点亮共建国家未来发展之路。减贫、农业技术、职业教育等民生领域一个个接地气的项目，有效提高共建国家人民生活水平。世界银行测算，“一带一路”框架下有关交通项目的全部实施，到2030年有望使全球收入增加0.7%至2.9%，使760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

汪文斌说，十年来，高质量共建“一带一路”扎实推进。“一带一路”项目积极履行环保责任，开展生态环境治理，注重生物多样性保护，中方同有关方签署了50多份生态环境保护合作文件，建立“一带一路”绿色发展国际联盟，同31国共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议。联合国前副秘书长索尔海姆称，“一带一路”倡议已成为全球绿色发展的最大动力。共建“一带一路”合作伙伴积极在数字经济等新兴领域开展国际合作，“数字丝绸之路”正成为推动新型全球化的数字桥梁。中方同合作伙伴积极推进“一带一路”廉洁建设，加强反腐败国际合作，共同发起廉洁丝绸之路北京倡议。

汪文斌表示，十年扬帆再起航。“我们将以举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛为契机，同国际社会一道总结经验、擘画蓝图，引领高质量共建‘一带一路’持续向前发展，铺就共同发展的康庄大道，绘就绿色发展的亮丽画卷，书写国家互利共赢、人民相知相亲、文明互学互鉴的丝路时代新篇。”

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