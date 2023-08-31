新华社北京8月31日电（记者谢希瑶）8月31日，商务部部长王文涛与尼加拉瓜总统投资、贸易和国际合作顾问劳雷亚诺分别在北京和马那瓜代表中尼两国政府，通过视频方式签署《中华人民共和国政府和尼加拉瓜共和国政府自由贸易协定》。协定创造了多个“首次”。

中尼自贸协定涵盖货物贸易、跨境服务贸易和投资、规则等领域，包括序言和22个章节。通过自贸协定，两国在货物贸易、服务贸易和投资市场准入等领域将实现高水平相互开放。

商务部国际司负责人介绍，中尼自贸协定创造了多个“首次”。例如，中方首次签署以负面清单方式开放跨境服务贸易（含金融服务）和投资的自贸协定；双方就商务人员往来达成较高水平安排，首次就商务人员的父母随行居留相互作出承诺；协定首次纳入数字经济章节；双方在技术性贸易壁垒章节合作条款中纳入计量标准领域合作，这在中国与拉美国家自贸协定中尚属首次。货物贸易关税减让方面，中尼双方最终零关税产品占总体税目比例均超过95%。其中，双方立即零关税产品占总体税目比例约为60%。

中尼自贸协定是中国对外签署的第21个自贸协定，尼加拉瓜是中国第28个自贸伙伴。中尼两国经济互补性强，贸易投资合作潜力巨大，2022年，中尼双边贸易额7.6亿美元。中国是尼加拉瓜第二大贸易伙伴和第二大进口来源国，尼加拉瓜是中国在中美洲地区重要的经贸伙伴，也是共建“一带一路”的重要合作伙伴。

自贸协定的签署是中尼双边经贸关系史上重要里程碑，有利于持续释放两国复交红利，进一步激发双边贸易投资合作潜力，推动中尼经贸合作提质升级，造福两国和两国人民。

(责编：牛镛、岳弘彬)