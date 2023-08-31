新华社首尔8月31日电 朝中社8月31日报道，朝鲜人民军30日晚进行模拟战术核打击训练，回应有美国战略轰炸机参与的美韩对朝联合军演。

朝中社引述朝鲜人民军总参谋部30日发表的报道说，在美韩“乙支自由之盾”联合军演进入高潮之际，美国于30日向朝鲜半岛东部海域和西部海域上空派遣B-1B战略轰炸机编队，与韩国战机进行对朝联合攻击编队训练。

朝中社说，针对该情况，朝鲜人民军西部地区战术核运用部队30日晚在平壤国际机场向东北方向发射两枚战术弹道导弹，对韩国重要指挥据点和作战机场实施模拟战术核打击训练，导弹在目标岛屿上空设定高度400米处空中爆炸。此次训练旨在向敌方表明朝方的坚决惩戒意志和实质性报复能力。

另据朝中社31日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩29日视察朝鲜人民军总参谋部训练指挥所期间说，美韩军事动向彻底暴露对朝侵略意图，朝方须坚决予以应对。他要求人民军进一步加强训练，完善战备。

韩军方此前表示，韩美于8月21日至31日举行代号为“乙支自由之盾”的联合军演。

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