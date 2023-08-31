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中葡影视精品节目展映活动在葡启动

2023年08月31日16:25 | 来源：新华网
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　　新华社里斯本8月31日电（记者赵丹亮）由中国国际电视总公司、葡萄牙广播电视总台主办的“熊猫带你看世界”暨影视精品节目展映交流活动30日在葡萄牙首都里斯本启动。

　　活动现场推介了多部优秀影视作品，包括汇集多国文化精粹和艺术特色的“熊猫带你看世界”系列国际合拍动画片、展现新时代中国家庭温馨亲子情的《新大头儿子和小头爸爸》《棉花糖和云朵妈妈》系列动画电影。

　　中葡合拍的动画片《熊猫和卢塔》也在此次展映节目之列。该片此前在葡萄牙播出后反响强烈，并受到葡萄牙当地主流媒体的广泛报道。

　　中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞中表示，中国国际电视总公司和葡萄牙广播电视总台通力合作、互帮互助，制作了一系列优秀影视作品，这正是中葡友谊和新时代中葡合作的缩影。

　　中国国际电视总公司总裁唐世鼎说，通过此次展映活动，两国优秀节目将绽放光彩、互鉴共赏。双方将以此为契机，在视听节目、影视文化领域加强交流合作，推动更多精品节目走进葡萄牙乃至世界市场。

　　葡萄牙广播电视总台台长尼古拉·桑托斯在致辞中高度评价葡中两国影视合作取得的成就，并期待未来开展更加广泛深入的合作，为双边友好关系和培养青年一代做出更大的贡献。

　　启动仪式上，央视动漫集团、葡萄牙指数坐标公司和葡萄牙广播电视总台签署了《熊猫和卢塔》第二季合作意向书。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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