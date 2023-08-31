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中毛自贸区联委会首次会议在路易港举行

凌馨
2023年08月31日16:20 | 来源：新华网
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　　新华社路易港8月30日电（记者凌馨）中国-毛里求斯自贸区联合委员会首次会议8月30日在毛首都路易港举行，两国官员就中毛自贸协定生效以来的实施进展进行深入交流。

　　中国商务部世界贸易组织司司长韩勇在会议开幕时说，中毛自贸协定是中国与非洲国家签署的第一个自贸协定，是全面、高水平、互惠的协定。在双方共同努力下，协定实施以来成效显著，未来必将取得更多成果，有力促进中毛务实合作，为两国关系发展注入新动力。

　　毛里求斯外交、地区一体化和国际贸易部国际贸易司司长纳拉因杜特·布杜表示，过去两年多以来，毛中自贸协定顺利实施。未来，双方将继续努力，挖掘协定框架下深化合作的潜力，推动两国经贸关系走深走实。

　　中国驻毛里求斯大使朱立英表示，毛里求斯地理位置优越，金融配套健全，对全球投资者有极强吸引力。相信在中毛双方的共同努力及自贸协定的助力下，毛里求斯能够成为中非贸易门户。

　　中毛自贸协定于2021年1月1日正式生效。据中方统计，协议实施后，中毛双边贸易额从2020年的7.26亿美元增长到2022年的10.06亿美元，中国是毛里求斯第一大货物贸易伙伴国和第一大进口来源国。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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