人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国秘书长谴责加蓬“政变企图”

2023年08月31日13:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国8月30日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯8月30日通过发言人发表声明，谴责通过“政变解决加蓬选举后危机的企图”。

　　古特雷斯的发言人迪雅里克在声明中说，古特雷斯密切关注加蓬局势，强烈反对任何军事政变。

　　声明说，古特雷斯敦促各方保持克制，进行包容和有意义的对话，确保法治和人权得到充分尊重。他还敦促加蓬军方和安全部队保证邦戈总统和家人的人身安全。声明说，联合国与加蓬人民站在一起。

　　8月30日凌晨，加蓬选举中心宣布，邦戈在26日举行的总统选举中以64.27%的得票率获得连任。随后，十余名军方人员以“机构过渡和恢复委员会”的名义在加蓬24电视台发表声明宣称选举结果无效，并称已获取政权，国家机关解散，同时关闭该国边境。“机构过渡和恢复委员会”之后在国家电视台发表声明称邦戈已被软禁。

　　加蓬“机构过渡和恢复委员会”发言人芒富比30日下午在国家电视台宣布，任命加蓬共和国卫队指挥官布里斯·奥利吉·恩圭马为该委员会主席及过渡领导人。

　　邦戈当天通过总统办公室向媒体发布了约50秒的视频。他在视频中未使用加蓬官方语言法语，而是用英语说，自己目前在住所中，其妻儿在别处。他呼吁各界对此发声。

　　邦戈现年64岁，曾担任加蓬国防部长等职。2009年当选加蓬总统，2016年连任。8月26日，加蓬举行总统、立法及地方选举。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部