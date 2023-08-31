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叙伊两国外长呼吁美停止对该地区的军事干涉

2023年08月31日13:38 | 来源：新华网
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　　8月30日，在叙利亚大马士革，叙利亚外长梅克达德（右）和伊朗外长阿卜杜拉希扬出席联合记者会。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

　　新华社大马士革8月30日电（记者汪健）叙利亚外长梅克达德和伊朗外长阿卜杜拉希扬30日在叙首都大马士革表示，美国在叙利亚和伊拉克边境地区的军事存在违反国际法规则，呼吁美停止对该地区的军事干涉。

　　阿卜杜拉希扬当天访问叙利亚并与梅克达德举行会谈，会后双方举行联合记者会。

　　梅克达德说，美在叙东南部坦夫地区的军事存在是为了对叙伊边境及叙利亚和约旦边境地区施加影响，阻碍相关国家间往来。

　　阿卜杜拉希扬在记者会上称，美方行径与美西方标榜的人权主张不符。

　　2022年12月，叙利亚外交部致信联合国秘书长、联合国安理会主席说，美军及其支持的武装已对叙造成259亿美元的直接损失。美国通过其在叙东北部地区、东南部坦夫地区的持续军事存在，继续其“侵略行径”和对国际法原则、《联合国宪章》的“严重违反”，美军及其支持的武装继续系统地掠夺石油、小麦和其他叙利亚人民的基本资源和国家财富。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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