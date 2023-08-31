新华社联合国8月30日电 中国常驻联合国副代表戴兵30日在联合国开发计划署（开发署）、联合国人口基金、联合国项目事务厅执行局2023年第二届常会上就开发署署长施泰纳的讲话作发言，表示中国坚持同世界共享发展机遇。

戴兵说，当前，多重全球性危机交织叠加。2030年可持续发展议程已实施过半，但整体进展远不及预期。广大发展中国家迫切需要包括开发署在内的联合国发展机构支持。中方赞赏开发署整合公共和私营部门资源，在蓝色经济、清洁能源、数字金融等领域推出创新解决方案，增强广大发展中国家持续融资能力，推动减贫，促进平等。中方高度关注开发署面临的发展资源短缺问题，呼吁传统捐助国切实履行供资契约承诺和气候资金承诺，增加核心资源捐款。希望开发署继续加强伙伴关系建设，推进与国际金融机构合作，继续支持南南合作和三方合作。

戴兵说，中国坚持同世界共享发展机遇，中方提出并切实落实全球发展倡议，两年来倡议务实合作项目已突破100个。在刚刚结束的金砖国家领导人第十五次会晤上，中方宣布中国金融机构即将推出100亿美元专项资金，专门用于落实全球发展倡议。这将有力支持各国加快实现可持续发展目标。中方期待与开发署和各成员国在全球发展倡议框架下密切合作，共同应对发展挑战，不让任何一国、任何一人掉队。

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