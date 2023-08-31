这是8月28日在俄罗斯莫斯科拍摄的大熊猫幼崽。新华社发（莫斯科动物园供图）

新华社莫斯科8月30日电（记者耿鹏宇）俄罗斯首都莫斯科市长索比亚宁30日说，俄罗斯历史上第一只大熊猫幼崽在莫斯科动物园降生。

中国大熊猫保护研究中心30日发布消息说，俄罗斯当地时间8月24日凌晨，旅俄大熊猫“丁丁”首诞幼崽，这是在俄罗斯出生的首只大熊猫幼崽。目前，“丁丁”和幼崽均健康平安。

这是8月28日在俄罗斯莫斯科拍摄的大熊猫幼崽。新华社发（莫斯科动物园供图）

索比亚宁在社交媒体上发文说，大熊猫“如意”和“丁丁”于2019年来到莫斯科。今年春天，成年的“如意”和“丁丁”开始相互接触，中国大熊猫繁育专家专程前来监督其孕育生产过程。此次大熊猫幼崽降生是俄中两国专家共同努力的结果，对俄罗斯和世界自然保护界来说都具有里程碑意义。

莫斯科动物园园长斯维特兰娜·阿库洛娃说，大熊猫幼崽重150克，其性别尚不清楚。幼崽出生后，“丁丁”亲自喂养。目前，工作人员对“丁丁”和大熊猫幼崽进行24时监测，并做好相关分析。

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