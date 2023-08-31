新华社苏瓦8月30日电（记者郭鑫惠）第二届小岛屿国家可持续发展高层论坛30日在斐济首都苏瓦举行。与会人士纷纷表示，希望推动中国与太平洋岛国共建蓝色伙伴关系。

本次论坛以“科学、技术与人文在应对气候变化领域的应用”为主题，由山东聊城大学主办，聊城大学太平洋岛国研究中心、斐济南太平洋岛国亚洲研究院联合承办，聊城市对外友好协会协办。

斐济教育部部长阿塞里·拉德罗德罗、中国驻斐济大使周剑、山东省政协副主席王书坚，以及来自澳大利亚、斐济、斯里兰卡和中国科学院、中国科学院大学、华东师范大学、聊城大学的专家学者共50余人参加本届论坛。

拉德罗德罗在致辞中表示，斐济愿与中国加强教育、文化等领域的交流合作，特别是在教师教育、信息技术、人力资源管理领域，以实现可持续发展目标和复原力建设。

周剑表示，中国重视太平洋岛国在应对气候变化领域的关切，积极帮助太平洋岛国实现可持续发展。对聊城大学在开展太平洋岛国研究、应对气候变化等领域作出的贡献表示赞赏。他希望本届论坛能够继续凝聚智慧和力量，成为沟通的桥梁、合作的平台和友谊的使者。

王书坚表示，山东省愿在学术交流和能力培训、应对气候变化设施、举办高级论坛等领域为斐济提供各方面支持，积极推动中国和太平洋岛国应对气候变化行动与合作。

论坛上，中外专家学者围绕“一带一路”倡议实施、可持续发展措施、应对气候变化能力建设、海洋治理等议题先后发表主旨演讲并进行学术交流。与会嘉宾表示，此次高层论坛搭建了中国与太平洋岛国学者之间学术交流与国际合作的平台，不仅提升了学者对太平洋岛国建设“蓝色太平洋”的理解与共识，同时也极大地促进了太平洋岛国区域研究。

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