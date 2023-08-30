新华社联合国8月29日电 中国常驻联合国代表团任洪岩公使29日在联合国大会纪念“禁止核试验国际日”高级别会议上发言，呼吁维护国际多边裁军机制，抵制冷战思维和阵营对抗。

任洪岩说，当前的国际安全环境正经历冷战以来的最深刻变化，国际军控、裁军与防扩散体系面临前所未有严峻挑战，核军备竞赛和核冲突风险不断上升。在此背景下，必须坚定践行真正的多边主义，坚定维护包括《全面禁止核试验条约》在内的国际多边裁军机制，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，坚决抵制冷战思维和阵营对抗，以全人类福祉为念，为实现共同安全作出更多努力。

他说，中国是最早签署《全面禁止核试验条约》的国家之一，坚定支持条约宗旨和目标，恪守“暂停试”承诺，以建设性姿态全面参与条约筹委会工作，支持条约监测与核查机制建设。从拥有核武器的第一天起，中国就积极倡导全面禁止和彻底销毁核武器，始终恪守不首先使用核武器政策，始终将自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不开展核军备竞赛，不在境外部署核武器。中国是核武器国家中唯一作出上述承诺的国家。

他说，去年1月五核国领导人发表防止核战争联合声明，强调不将核武器瞄准彼此或其他国家。中方支持五核国在此基础上继续开展对话合作，探讨减少核风险的可行举措。联合国秘书长古特雷斯日前提出建议，要求拥有核武器的国家承诺永不使用核武器。作为可行的第一步，中方呼吁核武器国家首先发表互不首先使用核武器的联合声明，并就缔结“互不首先使用核武器条约”开展谈判。

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