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115人遇难 夏威夷野火失踪人数仍难确定

2023年08月30日20:11 | 来源：新华网
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新华社北京8月30日电 美国夏威夷州当地政府29日说，搜救毛伊岛野火受害者的工作已开始收尾，不过仍不清楚究竟有多少人在火灾中死亡。

8月22日，工作人员在美国夏威夷州拉海纳镇进行修复工作。新华社记者高山摄

这是美国百年来致死人数最多的野火。据美联社报道，野火摧毁海滨度假小镇拉海纳三周后，官方公布的死亡人数停留在115人未变，但无法确定还有多少人失踪。

当地官员表示，搜救人员可能已找出全部可供辨认的遗骸，他们今后将转移工作重点，清理有毒废弃物，让居民回归家园。

夏威夷州毛伊县紧急事务管理局临时局长达里尔·奥利韦拉在新闻发布会上说，“我们几乎已完成全部搜救任务，正进入下一阶段工作”，清理有毒废弃物将由美国环境保护局执行。

毛伊县警察局局长约翰·佩尔蒂埃说，搜救队员已完成全部城区搜寻工作，还有一些人持续在拉海纳镇海岸附近搜寻。

毛伊县警察局共为110名失踪人员立案，其中50多起仍未结案。截至目前，已确认45名遇难者身份，已采集120人的脱氧核糖核酸（DNA）样本，用于确认火灾死者的身份。

美国环保局负责处理野火事件的官员史蒂夫·卡拉诺格说，环保局人员将清理油漆、杀虫剂、锂离子太阳能储能电池和大块石棉等有毒废弃物，同时使用一种可在两三个月内降解的粘合剂喷涂灰烬，避免其大量流入大海。

奥利韦拉28日临时接管毛伊县紧急事务管理局。就野火本月8日发生时毛伊县为何没有拉响火灾警报提示居民避险，他解释说，为野火拉响火警在夏威夷州没有先例。但毛伊县、夏威夷州及该州其他县市正商议就此修订政策。

另据路透社报道，毛伊县政府上周起诉夏威夷电气公司，指认该企业因疏忽未能及时断电，进而导致灾难性火灾。

8月22日，工作人员在美国夏威夷州拉海纳镇进行修复工作。新华社记者高山摄

夏威夷电气28日作出回应，承认8日早些时候拉海纳镇的两起小规模火灾确由该企业电线引发，但辩称在当天下午另一起大火开始席卷整个城镇前6个多小时，相关电力设施即已关闭，强调该企业不应为火灾担责。（海洋）

(责编：崔越、吴成良)

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