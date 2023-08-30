新华社阿富汗查帕尔哈尔8月30日电 通讯：放狗咬、电击、剥夺睡眠——关塔那摩监狱前囚犯揭露美军虐囚

新华社记者邹学冕 赵家淞

“我以为我会在那里被他们折磨致死……”在阿富汗东部楠格哈尔省的查帕尔哈尔地区，当地农民穆罕默德·纳西姆坐在自家破烂不堪的土坯房边，向记者讲述自己被美军关押的那段暗无天日的日子，泪水不断涌出。

2001年12月的一天傍晚，正在家中吃晚饭的纳西姆突然发现自己的房子被60多名警察包围，在一片“你是‘基地’组织成员！你是恐怖分子！”的指责声中被逮捕。在楠格哈尔省首府贾拉拉巴德市监狱关押数日后，他被送往了阿富汗巴格拉姆监狱。

巴格拉姆监狱被媒体称为“阿富汗的关塔那摩”，因美军虐囚而臭名昭著。2002年12月，两名囚犯在一个星期内相继被美军虐待致死。

“美军士兵野蛮地把我扔向了狗群。”纳西姆这样描述他刚刚抵达巴格拉姆监狱时的遭遇，身上依然还留着当年被狗咬伤的印记。

在巴格拉姆监狱关押期间，纳西姆遭受了非人的折磨。“他们用袋子套住我的头、踢我、把我拉倒，还把我的头反复往墙上撞。”纳西姆控诉说，“我被他们用铁链吊了七天七夜，还遭到了电击。”

在被捕四个月后，纳西姆被押上了飞往关塔那摩的飞机。关塔那摩监狱20多年来不断曝出丑闻。今年6月26日，联合国特别报告员菲奥努拉·尼·伊兰在首次获准查看该监狱后，在美国纽约联合国总部对媒体表示，狱中在押人员仍在遭受“残忍、非人道、侮辱性”的对待，监狱存在结构性缺陷和系统性任意关押行为。

在关塔那摩监狱，纳西姆等囚犯被强行脱去衣物等待美军士兵用水管冲洗身体、拍摄照片。除了生活毫无尊严，囚犯们还需忍受压抑的关押环境。“我被关押在一个一米半见方的狭小房间里，看不到天空和太阳。”纳西姆说，“这样狭小的牢房本身就是一种折磨！”

“有时候，他们每隔20至30分钟就给我们更换一个牢房，为的就是不让我们睡觉！他们还会在我们将要入睡之时用水管对着我们冲水。”纳西姆说，在如此压抑的环境里，“最残酷的刑罚就是让我们时刻保持清醒！”

纳西姆忍受着非人的待遇，也目睹了身边一个又一个被关押的囚犯再也无法坚持，变得精神失常。“每当有人精神失常、大喊大叫，美军就会给他们注射一种药物，但他们昏睡四五天后，会再次变得暴躁，迎接他们的就只有又一次注射。”纳西姆说。

纳西姆仍然记得在关塔那摩监狱被关押了近5年后的一天，一位女性走过来对他说：“对不起，你可以回阿富汗了，你应该为此感到高兴。”纳西姆回忆起当时的情景满腔怒火。“我该怎么面对这句话！我被白白关押了5年，却没有得到任何赔偿，为什么？”

与纳西姆有同样遭遇的人还有许多。曾被关塔那摩监狱关押的约780人中，只有不到20人最终被正式起诉，大批无辜者被无端关押，惨遭酷刑，最终连一个解释都得不到，更遑论赔偿。

当纳西姆回到阿富汗，发现家人为了生活已负债累累，而自己也因长期受折磨出现了精神疾病，常常夜不能寐。“自被捕那天起，生活已不能被称为生活，我至今仍生活在痛苦中。”他说。

(责编：崔越、吴成良)