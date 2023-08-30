新华社北京8月30日电 美国国务院29日宣布向乌克兰提供新一批总值2.5亿美元、包括扫雷清障设备的军事援助。

2月19日，在美国首都华盛顿，一名抗议者手举标语在林肯纪念堂前参加集会。新华社记者刘杰摄

新军援还包括防空导弹、炮弹、反坦克导弹、300多万发小型武器弹药和医疗急救装备。据美联社报道，军援将从美军现有库存中调取。

去年2月乌克兰危机升级以来，美国已向乌克兰提供超过430亿美元军援。民主党籍总统约瑟夫·拜登8月早些时候要求国会再批准240亿美元对乌军援。

俄罗斯指责美国对乌克兰危机“拱火浇油”。

这是2021年8月3日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

按照美联社说法，美国国防部今年早些时候调整对军备估价，进而留出62亿美元余额，美国政府本财政年度尚有资金用于援助乌克兰。

路透社说，国会民主、共和两党议员大多支持对乌军援，但部分极右翼共和党人希望削减军援。

另外，质疑对乌军援的美国民众越来越多。盖洛普咨询公司7月所做一次民意调查显示，26%的美国民众认为美国对乌援助不足，持这一看法的人较去年8月减少12个百分点；而认为美国对乌援助过多者所占比重小幅增加，达29%。（海洋）

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