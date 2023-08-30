人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

从现有库存中调取 美国再军援乌克兰2.5亿美元

2023年08月30日16:36 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月30日电 美国国务院29日宣布向乌克兰提供新一批总值2.5亿美元、包括扫雷清障设备的军事援助。

　　2月19日，在美国首都华盛顿，一名抗议者手举标语在林肯纪念堂前参加集会。新华社记者刘杰摄

　　新军援还包括防空导弹、炮弹、反坦克导弹、300多万发小型武器弹药和医疗急救装备。据美联社报道，军援将从美军现有库存中调取。

　　去年2月乌克兰危机升级以来，美国已向乌克兰提供超过430亿美元军援。民主党籍总统约瑟夫·拜登8月早些时候要求国会再批准240亿美元对乌军援。

　　俄罗斯指责美国对乌克兰危机“拱火浇油”。

　　这是2021年8月3日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

　　按照美联社说法，美国国防部今年早些时候调整对军备估价，进而留出62亿美元余额，美国政府本财政年度尚有资金用于援助乌克兰。

　　路透社说，国会民主、共和两党议员大多支持对乌军援，但部分极右翼共和党人希望削减军援。

　　另外，质疑对乌军援的美国民众越来越多。盖洛普咨询公司7月所做一次民意调查显示，26%的美国民众认为美国对乌援助不足，持这一看法的人较去年8月减少12个百分点；而认为美国对乌援助过多者所占比重小幅增加，达29%。（海洋）

(责编：崔越、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部