新华社渥太华8月29日电（记者林威）加拿大一个原住民部族29日说，在该国中部萨斯喀彻温省一所原住民寄宿学校旧址发现93个疑似无标记墓地，包括79个儿童墓地和14个婴儿墓地。

据当地媒体报道，名为“英吉利里弗第一民族”的原住民部族当天在萨斯喀彻温省萨斯卡通市举行新闻发布会，公布了博瓦尔印第安人寄宿学校旧址无标记坟墓搜证工作的第一阶段结果。

酋长珍妮·沃尔弗林说：“这不是最终数字，可能会更多。我们不确定会发现什么，但我们确实知道几代人流传的那些学生受虐待以及学生回不到家的故事。”她呼吁加拿大联邦政府和省政府为搜索工作提供资源。

该部族于2021年8月开始使用探地雷达搜索学校旧址。博瓦尔印第安人寄宿学校始建于1860年，运营了100多年。

加拿大联邦成立后，逐步设立原住民儿童寄宿学校制度，试图强制“同化”原住民，以“寄宿学校”名义强行将土著儿童与其家庭分离，使他们遭受营养不良、身体和性虐待。加拿大真相与和解委员会称之为“文化种族灭绝”。2015年，该委员会公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，加政府建立了至少139所寄宿学校，至少有15万印第安人等原住民儿童被强制送入寄宿学校。据截至目前的统计，有4000多名儿童被虐致死。在加拿大不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省、安大略省等多地的原住民寄宿学校旧址附近迄今已发现1700多座无标记坟墓。

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