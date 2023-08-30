新华社北京8月30日电（记者潘洁）中国贸促会新闻发言人孙晓30日在例行新闻发布会上说，今年7月，全国贸促系统共签发出境ATA单证册748份，同比增长205.28%；办证企业505家，同比增长250.69%，表明近期企业赴境外参展办展热度不减，各地企业赴海外拓展市场意愿强烈。

ATA单证册是一本国际通用的海关通关文件，是世界海关组织为暂时进出境货物而专门创设的，也被称为“货物通关护照”。

孙晓介绍，今年7月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书54.62万份，较上年同比增长12.82%。

其中，全国贸促系统非优惠原产地证书签证金额为326.40亿美元，同比增长5.66%；签证份数34.60万份，同比增长12.25%；办证企业数量4万家，同比增长8.45%。全国贸促系统优惠原产地证书签证份数为14.81万份，同比增长18.38%；办证企业2.11万家，同比增长11.45%。

全国贸促系统RCEP原产地证书签证份数为17298份，同比增长27.03%；办证企业3416家，同比增长20.03%，出口目的国包括日本、印尼、韩国、泰国等12个已实施成员国，预计共为我国产品在RCEP进口成员国减免关税0.09亿美元。

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