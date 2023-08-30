新华社德国斯图加特8月29日电 专访：期待与中国在新能源领域继续携手并进——访博世集团动力系统事业部总裁托马斯·保尔

新华社记者单玮怡

博世集团动力系统事业部总裁托马斯·保尔日前接受新华社记者采访时表示，博世对中国汽车市场环境和发展前景充满信心，通过赋能新能源产业发展，博世期待延续与中国携手并进的成功实践。

保尔告诉记者，博世在华战略始终以“深化合作”为核心，与合作伙伴密切沟通才能更好地贴近中国市场需求，进而实现共赢，“这就是博世在中国的成功实践，我们希望继续书写合作共赢的故事”。

“面对挑战，中国民众的普遍心态是‘携手共克难关’，这正是我非常喜欢中国的一点。携手共进的态度鼓舞人心。”保尔说。

保尔表示，凭借优质合作伙伴和当地政府的大力支持，博世在华业务进展十分顺利。数据显示，博世2022年在中国市场销售额达到1321亿元人民币，汽车与智能交通技术业务在华销售额首次突破千亿人民币。

保尔告诉记者，在中国的布局和发展对于博世有着重要意义。中国不仅是全球规模最大的汽车市场，同时也是技术领先的市场。

“与中国相比，全球其他地区没有数量如此众多的汽车品牌和主机厂，也没有发展潜力如此可观的大规模市场。在中国新能源汽车市场，我看到了多种路线均衡发展的局面。”保尔说。

他认为，中国新能源汽车产业体现了多样化技术路线并存，受认可的新能源车型既有纯电动车，还包括了插电式混合动力和燃料电池汽车等，为不同动力来源铺设发展空间。

作为全球首家同时在中国和德国量产氢动力模块的企业，博世积极在华投资布局氢能领域，加快氢动力研发和制造本地化发展，推进燃料电池在中国的产业化进程。

保尔告诉记者，博世氢动力系统（重庆）有限公司正式厂房今年将投入使用，提升氢动力模块产能。“重庆工厂是博世在当地完成的一笔大投资，是为大规模生产需求设计。”

保尔说，中国加氢基础设施建设发展很快，燃料电池商用车的推广规模在全球领先。“中国汽车市场既有政策支持，又有庞大需求推动，我们对中国市场环境和发展前景充满信心，愿意全力支持中国汽车市场的发展，并将持续在中国投资。”

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