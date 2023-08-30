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俄罗斯在多个地区摧毁乌克兰无人机

2023年08月30日13:47 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科8月30日电 据俄罗斯国防部和有关部门消息，29日深夜到30日凌晨，乌克兰企图利用无人机对俄境内目标发动大规模袭击，这些无人机在多个地区被摧毁。

　　普斯科夫州州长韦杰尔尼科夫30日在社交媒体上发文说，29日深夜，乌克兰无人机对普斯科夫机场发动袭击，初步信息显示，袭击没有造成人员伤亡。他说，无人机袭击后普斯科夫机场发生火灾，正在对机场跑道受损情况进行评估，普斯科夫机场30日当天所有航班已被取消。韦杰尔尼科夫没有透露发动袭击的无人机数量。俄紧急情况部普斯科夫州总局30日在官网发布消息说，当地时间29日23时28分，普斯科夫机场发生火灾，几架伊尔-76运输机起火并受损，当地救援部门正在紧急扑救。

　　莫斯科市市长索比亚宁在社交媒体上发文说，30日凌晨，乌克兰企图利用无人机对俄中央联邦区发动大规模袭击，其中一架试图飞往莫斯科市的无人机在莫斯科州鲁斯基区上空被俄防空部队摧毁，袭击没有造成人员伤亡和财产损失。俄国防部当天发布消息，证实了一架无人机在莫斯科州鲁斯基区上空被拦截并坠毁的消息。

　　据俄国防部消息，当地时间30日凌晨，另有7架无人机分别在布良斯克州、卡卢加州、奥廖尔州和梁赞州被俄防空系统摧毁。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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