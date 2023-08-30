新华社贝鲁特8月29日电（张哲 王魁）中国第21批赴黎巴嫩维和部队29日高标准通过联合国生活条件评估，所有设施均满足官兵生活需要，符合联合国规定标准，赢得联合国检查官员高度赞扬。

此次评估由联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部派出4名官员，先后来到中国维和多功能工兵分队和建筑工兵分队营区，采取听取汇报、现地查看的方式对营区土木工程及绿化、场地、建筑物、安全与警戒、卫生、通信6类46项内容进行评估。评估结束后，评估组组长海鲁勒称赞道：“中国维和营区环境卫生整洁，生活设施齐全，官兵形象素质良好，给我们留下了深刻印象。”

中国第21批赴黎维和多功能工兵分队管理参谋吕鸿孟介绍：“部署至任务区以来，我们始终重视环境工作，整洁的营区、舒适的环境不仅能体现官兵良好的精神面貌，更能有效缓解官兵的思乡之情，为圆满完成任务提供有力支撑。”

上个月，中国第21批赴黎维和部队410名官兵刚刚荣获联合国“和平荣誉勋章”。截至目前，该部队已累计清排雷场面积14000余平方米，安全排除地雷1900余枚，高标准完成120余项施工任务，接诊联合国人员和当地民众3600余人次，受到联黎部队、黎巴嫩政府和当地民众的广泛赞誉。

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