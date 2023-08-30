贾平凡 唐雅晴

王祺的中餐馆经常爆满。

受访者供图

“我在爱尔兰生活了23年，从事餐饮行业15年。”经过多年打拼，如今，爱尔兰华人华侨餐饮协会会长、都柏林海祺集团董事长王祺在爱尔兰经营着3家餐馆。这些年，为在爱尔兰推广中餐文化，王祺做了很多尝试。“让更多外国人爱上中餐和中国”一直是王祺的心愿。

在海外开餐馆

2000年，王祺离开家乡辽宁省大连市，前往爱尔兰留学。为了维持生活，王祺很快在当地找到打工机会，开始半工半读。他的第一份工作是在餐馆厨房刷碗。一年后，他又到一家酒店的厨房兼职，处理配菜。那时，王祺每天的课余时间都安排得满满当当：白天清洁碗筷，晚上处理蔬菜。

一年后，听说一家高尔夫俱乐部招募厨师学徒，他抓住机会，开始跟着大厨学习制作开胃菜和甜品。“因为家人都在国内的酒店工作，我从小对餐饮业有一定了解。”王祺学起来得心应手，“很快，我就能自己干了。”通过这份工作，王祺不仅了解了国外开办餐馆的流程以及对供货、卫生等方面的要求，还积累了厨房管理的经验。

2007年，王祺萌生了自主创业的念头。他先是开了一家小型超市，售卖日用品、零食、报纸、早餐等。之后，他又开了一家咖啡馆，提供三明治、汤品、甜品等。当地咖啡馆竞争非常激烈，王祺创新帕尼尼的做法，用制作中国辣椒炒肉的方式，烹饪夹在帕尼尼中间的肉，使其口感更为独特。

一年后，在爱尔兰首都都柏林市中心，王祺开办了自己的中餐餐馆。如今，王祺同时经营着“故事辣炒”小酒馆、大浪烤肉、名堂家宴私房菜馆等3家餐馆。

学习才能进步

王祺形容做餐饮是“麻雀虽小，五脏俱全”，意思是看起来需要照管的事务不多，但其实很考验从业者的综合能力。“做餐饮，需要和不同的人打交道，这不是件容易的事。”王祺说。

当地人的饮食习惯和口味偏好也是需要学习的内容。王祺介绍，在爱尔兰，上菜需要按照头盘、正餐、甜品、饮品的顺序，顾客吃饭也是以分餐制为主。“爱尔兰人喜欢吃酸甜口的菜。因此，咕咾鸡、锅包肉都很受欢迎。他们吃辣也很厉害。像辣子鸡这种菜，他们越吃越爱。”

“现在，如果不线上线下一起经营，餐馆很难生存。”在王祺看来，自媒体发展正盛，只要善加利用，餐馆的人气就会大涨。他在各大社交平台注册账号，投放宣传短视频，吸引顾客。

“随着中国的国际影响力不断扩大，越来越多外国人想品尝地道的中餐。”为此，王祺在菜品经营上更为细分，“四川菜就得像四川菜，湖南菜就得像湖南菜”，力求让食客体验到最地道的口味。小炒牛肉、锅包肉、辣子鸡、干煸芸豆、水煮鱼已成了王祺餐馆菜单上的招牌。

今年4月，王祺参加了江苏省侨联举办的经典淮扬菜海外推广研习班，不仅精进了厨艺，还开阔了视野。“国内餐饮发展速度太迅猛了。”通过研习班，王祺了解到中国餐饮企业的前沿理念和最新动向。在国外，他鼓励同行回国交流学习，及时更新菜单设置、菜品烹饪等方面的知识。

推广中餐文化

推开“故事辣炒”小酒馆大门，香味扑面而来。交谈声和笑声此起彼伏，与电视里播放的中文节目声音和谐相融；在就餐区，食客三五成群，享用佳肴。

“中餐文化是中华文化的一部分，是展现中国形象的一张重要名片。”从事餐饮业之初，王祺就有一份使命感，“我要多找机会推广中餐，让更多人了解真实的中国。”

2019年，王祺联系北京市侨办，获取了存有中国电视节目的机顶盒，开始在餐馆里播放中国电视节目和纪录片《舌尖上的中国》。一些外国顾客就餐时，会注意到电视里播放的内容，有时会饶有兴趣地多看一会儿。每当看到这样的场景，王祺就很开心：“他们看到了中国。”

王祺还在餐馆里设置了透明厨房——明档间，让食客可以直接看到厨师制作菜品的流程。“食客能够直观地看到厨房的卫生情况，吃得更放心。同时，一些外国人没想到中餐的制作流程这么复杂精细，都赞叹不已。”

“我相信，中餐会在海外发展得越来越好。”王祺表示，未来，他仍将不遗余力地在爱尔兰推广中餐，让更多外国人爱上中餐和中国。

(责编：贾文婷、徐祥丽)