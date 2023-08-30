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乌兹别克斯坦华建国际建筑公司总经理高阳：

“我想带着孩子来看‘一带一路’建设的成果”（这十年，“一带一路”上的侨力量⑤）

本报记者 贾平凡
2023年08月30日09:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　锡尔河1500兆瓦燃气联合循环电站项目厂区。

　　高阳（左一）在工程现场。
　　均为受访者供图

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　　当地时间8月8日凌晨，乌兹别克斯坦南部小城希林市，中国能建总承包的中亚最大燃气联合循环电站——锡尔河1500兆瓦燃气联合循环电站项目（简称“锡尔河电站项目”）厂区，为期两周先后5个阶段的AIS500千伏区域倒送电工作全部完成。自2021年锡尔河电站项目启动以来，作为承接中国企业在中亚基建项目中临建、土方和道路工程等板块业务的侨企，高阳的公司——华建国际建筑公司全程参与其中。

　　“丝路书香工程”项目、锡尔河1500兆瓦燃气联合循环电站项目、奥林匹克城项目……随着“一带一路”建设推进，高阳的公司承接的业务越来越多了。

　　

　　“能施展拳脚的天地更大了”

　　2014年，高阳留意到“一带一路”这个词在生活中出现的频率越来越高。当时，他已在新疆乌鲁木齐从事外贸生意6年：“身边的朋友和一些中亚的贸易合作伙伴开始打听和讨论‘一带一路’。”高阳逐渐意识到，“一带一路”倡议将给中亚国家带去巨大利好，也会给中国企业和华侨华人提供很多新机遇。在电话里，他把这一想法告诉已在中亚国家做建筑工程项目3年的父亲，得到了父亲的认同。

　　2016年，父亲突然病重，高阳接手父亲在乌兹别克斯坦的公司，从外贸转向建筑。“隔行如隔山，很多东西需要从零学起。”为尽快掌握建筑工程行业的“门道”，高阳几乎每天都在工地“泡”着：“我曾在吉尔吉斯斯坦奥什工业大学读书，会说当地语言，所以能和当地工人顺畅交流。我也爱跟着工人师傅学习，他们很愿意教我。筹备建筑材料、改善施工条件、协调施工设备……哪里有需要，我都第一时间跟进。”

　　“参与‘一带一路’建设，建筑工程项目管理者的学习能力、执行能力和沟通能力都得跟得上。”几年下来，高阳深刻体会到建筑工程行业的辛苦，“项目经常需要工人连续工作，对人的体力和脑力都是极大考验。工人们的环境适应能力和吃苦耐劳品质令人佩服。”

　　在“一带一路”建筑工程类项目中，中国企业对承接项目业务的侨企和当地企业制定了高标准。“中国企业反复强调‘严格按标准施工’。”高阳花了不少功夫研究建筑工程行业的各项标准，“每项标准背后都有科学依据支撑，只有严格按照标准施工，才能交出符合中国企业要求的项目作业。”此外，为完成项目，高阳三天两头在项目之间跑：“项目上，突发情况很多。有时，我一天要在几个项目之间，开车来回跑300多公里，和项目涉及的各方及时沟通并解决问题。”

　　从事建筑工程行业后，高阳明显感觉到，“一带一路”倡议提出以来，越来越多中国企业开始走进中亚国家：“中国企业不仅给华商侨企带来了机遇，也将资金、技术和管理经验带到当地，助力当地发展。”

　　2019年，上海合作组织峰会在吉尔吉斯斯坦举办。高阳是志愿者，他注意到，峰会期间，“一带一路”成为会内会外的热门话题。“很多中亚朋友都知道‘一带一路’是个好事，有很多合作项目。”高阳说，“一些吉尔吉斯斯坦当地商人跟我说，‘中国要加大在我们这里的投资，我们想去中国看看，你多跟我们介绍一些中国的情况’。”

　　今年5月，中国—中亚峰会在陕西西安举办。高阳和朋友们密切关注：“中国—中亚峰会西安宣言以及中国和几个中亚国家签署的联合声明，指明了中国和中亚国家未来在‘一带一路’的合作方向。大家都觉得机会更多了，能施展拳脚的天地更大了。”

　　“日子越过越好了”

　　在锡尔河电站项目上，一个本地施工队小有名气。这个施工队是吉尔吉斯斯坦人安德烈带领的团队，专门为中国企业在中亚的建设项目提供服务，因靠谱、高效和优质而得到中国企业好评。高阳真心为安德烈事业有成感到高兴。

　　2017年，安德烈还只是高阳公司的一名临时工。“那时，他是一个离了婚的单身汉，靠打零工支付女儿的赡养费。”高阳说，“安德烈很聪明。他认真观察和学习中国工人的技术和管理方法，虚心向中国工人师傅请教，工作能力提高得很快。”

　　2019年，安德烈在公司担任班组长职务，已经能够独立带领本地工人完成施工任务。近两年，安德烈组建了自己的施工队，并逐渐站稳脚跟。“现在，富起来的安德烈买了新汽车，盖了新房子，重新组建了家庭，再也不用为女儿的赡养费发愁了。”高阳说。

　　阿勒德克和穆拉特是在高阳公司工作的一对“父子兵”。此前，阿勒德克靠一边务农一边打零工，供儿子穆拉特读大学。“当时，阿勒德克打零工的日薪只有大约60元人民币。他为人踏实能干，奈何工作机会太少，收入很少。”高阳说，2021年，锡尔河电站项目开始后，阿勒德克前来应聘。“工作一年后，他升职成为现场后勤管理员。今年夏天，穆拉特大学毕业后，阿勒德克推荐儿子来我们工地工作。现在，父子俩的收入让全家都过上了好日子。”

　　高阳介绍，这种当地人父子、兄弟同时工作的现象不是个例。据统计，整个锡尔河电站项目为本地创造了1000多个就业岗位。

　　高阳说：“当地工人到岗后，我们会首先对其进行技能培训。他们会跟着中国工人师傅学习轧钢丝、板钢筋或电焊等技能，然后成为公司正式员工。我们会给他们涨工资，还给他们交社保。”

　　“过去，当地一些农牧民靠天吃饭。现在，他们可以买汽车、盖房子，日子越过越好了。”高阳说。

　　“一些中亚国家曾经在冬天经常出现缺电和缺气的情况。现在，随着锡尔河电站项目等一系列‘一带一路’合作项目落地，这种情况缓解了很多。”高阳介绍。

　　“心里暖暖的，特别自豪”

　　2020年冬天发生的一件事，高阳至今难忘。一天早上，高阳驾车去工地，通过检查站时遇到交警临时检查。“得知我是中国人后，一名交警询问我的职业。我告诉他，自己是一名建筑工人，他现在脚下的公路正是我参与建设的。这名交警马上对我说，‘中国朋友，谢谢你，谢谢中国！我家就住在这条路边上。这条路让我们的出行和生活更便利了’。那一刻，我心里暖暖的，特别自豪。”高阳说。

　　“不少当地工人盖了新房、买了新车或者家里办喜事，都会邀请我们去做客，还会请我们坐在主位上，以表尊重。”高阳介绍，“当地老人见到我们，都会主动来跟我们说，‘中国是乌兹别克斯坦的好朋友，希望我们友谊长存’。”

　　锡尔河电站项目建成后每天可向当地电网提供3600余万千瓦时电，可满足乌兹别克斯坦国内15%的电力需求，惠及乌兹别克斯坦百万居民。此外，乌兹别克斯坦奥林匹克城是2025年亚洲青年运动会的举办场馆。该项目从设计到施工再到完善交付完全由中国企业完成。高阳的公司也参与其中：“这个项目今年3月动工，需要在2024年12月30号前竣工，施工时间特别紧张。不过，我相信，高效的中国企业一定不会让人失望。”

　　“如今，在乌兹别克斯坦，有些地标性建筑是中国施工建造的，有些最偏远最艰苦地方的公路是中国企业承建的。”高阳说，项目上用的铲车、推土机、压路机、挖掘机、自卸车等都是中国制造。“当地人很认可中国制造的质量。”

　　高阳表示：“很感恩，我这个普通基建人员抓住了‘一带一路’带来的好机会。将来，我想带着孩子来看‘一带一路’建设的成果。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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