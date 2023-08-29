新华社北京8月29日电（记者梅常伟）第三届中非和平安全论坛全体会议29日在北京举行，主题为“践行全球安全倡议，加强中非团结合作”。国务委员兼国防部长李尚福出席会议并作主旨发言。

李尚福说，世界进入新的动荡变革期，人类社会面临前所未有的挑战。中方愿同非方一道，发扬传统友好，携手推动全球安全倡议在中非合作中落地落实，共同应对安全挑战，捍卫国际公平正义，为世界注入更多确定性、稳定性、正能量。中非应深入落实领导人重要共识，加强战略沟通和务实合作，进一步提升安全合作质效，为维护地区和全球安全作出新的更大贡献。

非洲国家代表围绕非洲和平安全、非洲海上安全、非洲反恐形势和非洲之角形势等议题发言。代表们对中国一直以来给予非洲和平安全建设的大力支持表示衷心感谢，期待进一步与中方加强互利共赢合作，努力为非中人民创造更加美好的未来。

同日，李尚福分别会见出席论坛的塞内加尔、科摩罗、刚果（布）、喀麦隆、加纳、赞比亚、南苏丹、冈比亚、毛里塔尼亚、乌干达等国防务部门领导，以及非盟委员会政治事务与和平安全委员。

来自非盟和近50个非洲国家的百余位高级代表出席本届论坛。

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