新华社瓦莱塔8月29日电（记者陈文仙）中国援马耳他医疗队28日晚在马耳他榟橔市开展“中国红”关爱老年群体健康行活动，为当地民众尤其是老年人提供健康咨询及义诊服务，并向该市政府捐赠了膏药、红花油等医疗物资。

榟橔市市长多丽丝·阿贝拉在接受记者采访时表示，作为马耳他南部最大的城市，榟橔市人口较多，但距离大的公立医院较远，就诊不便，中国医疗队前来开展关爱老年群体的活动并捐赠药品，为市民尤其是老年人提供了极大便利。

她说，马耳他和中国在医疗领域合作已有30年，地中海地区中医中心在当地已有超高口碑，期待双方扩大医疗合作。1994年，中国和马耳他政府合作成立地中海地区中医中心，由江苏省卫生健康委员会派遣医疗队开展诊疗工作。

中国驻马耳他大使馆首席馆员彭熠军参赞致辞说，30年来中马卫生领域合作之花不断盛开，相信在两国政府和各界朋友的支持下，中马医疗领域的合作必将取得更多互利共赢的成果。

医疗队队长董晓燕对记者表示，此次义诊活动是医疗队发起的“中国红”关爱老年群体健康行活动的第四场，针对老年群体发病率较高的健康问题，提供健康咨询及义诊服务，帮助老年人建立健康的生活理念，并通过中医治疗解除及缓解他们的病痛，从而切实改善老年群体的生活质量。

在活动现场，当地市民还观看了“中国援马耳他医疗队派遣30周年”图片展及题为《友谊、奉献、合作、交流》的专题纪录片。

自1993年以来，中国政府先后派出18期援马医疗队，累计治疗患者约25万人次。本次义诊由地中海地区中医中心的第18期中国援马耳他医疗队开展。

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