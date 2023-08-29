新华社河内8月29日电（记者孙一 陶军）越共中央总书记阮富仲日前视察越南谅山省越中边境友谊—友谊关口岸，中国驻越南大使熊波应邀陪同视察。

在25日的视察中，阮富仲听取口岸工作汇报情况后指出，世界上只有越中友谊—友谊关口岸以“友谊”二字命名，这体现了越中两国人民“同志加兄弟”的特殊传统友谊。谅山省委、省政府和口岸职能部门同中方一道，为促进两国地方友好合作，维护边境地区和平、合作与发展作出了重要贡献，要继续同中方密切配合，共同建设和平、友好、稳定、合作与发展的边境地区。

阮富仲说，越南始终高度重视并将发展同中国党、政府和人民的关系视为头等优先。他去年访华受到中国党和人民热情友好接待，留下深刻印象，热切期盼习近平总书记再次访问越南。

熊波表示，中越传统友谊是毛泽东、胡志明等老一辈领导人留给我们的宝贵财富，有两党最高领导人掌舵引航，我们有信心推动中越关系迎风破浪，不断迈向新高度，为人类和平与进步事业作出更大贡献。

视察口岸工作后，阮富仲邀请熊波同越南党政军有关负责人一起栽种中越友谊树。

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