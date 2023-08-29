人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

越共中央总书记阮富仲：越南视发展对华关系为头等优先

2023年08月29日20:03 | 来源：新华社
小字号

　　新华社河内8月29日电（记者孙一　陶军）越共中央总书记阮富仲日前视察越南谅山省越中边境友谊—友谊关口岸，中国驻越南大使熊波应邀陪同视察。

　　在25日的视察中，阮富仲听取口岸工作汇报情况后指出，世界上只有越中友谊—友谊关口岸以“友谊”二字命名，这体现了越中两国人民“同志加兄弟”的特殊传统友谊。谅山省委、省政府和口岸职能部门同中方一道，为促进两国地方友好合作，维护边境地区和平、合作与发展作出了重要贡献，要继续同中方密切配合，共同建设和平、友好、稳定、合作与发展的边境地区。

　　阮富仲说，越南始终高度重视并将发展同中国党、政府和人民的关系视为头等优先。他去年访华受到中国党和人民热情友好接待，留下深刻印象，热切期盼习近平总书记再次访问越南。

　　熊波表示，中越传统友谊是毛泽东、胡志明等老一辈领导人留给我们的宝贵财富，有两党最高领导人掌舵引航，我们有信心推动中越关系迎风破浪，不断迈向新高度，为人类和平与进步事业作出更大贡献。

　　视察口岸工作后，阮富仲邀请熊波同越南党政军有关负责人一起栽种中越友谊树。

(责编：崔越、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部