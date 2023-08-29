新华社伦敦8月29日电 最新一期英国《自然·气候变化》杂志刊登的一项研究显示，在全球变暖的大趋势下，如果气温比工业化前水平上升2摄氏度，那么欧洲一半以上的滑雪胜地将面临严重的积雪不足；如果升温幅度达到4摄氏度，欧洲几乎所有的滑雪胜地都将受到影响。

研究人员分析了不同的升温幅度对28个欧洲国家2200多个滑雪胜地的雪量影响。他们以1961年至1990年的平均降雪量为参考，将区域气候模型与造雪条件数据以及山区、滑雪胜地及单条滑雪道的地理空间数据综合起来进行评估分析。结果显示，如果气温上升2摄氏度，欧洲53%的滑雪胜地将面临“非常高的雪量不足风险”；如果升温幅度突破4摄氏度，98%的滑雪胜地都将面临这一风险。

研究人员说，缺雪时常见的解决方案是人工造雪，但也只能部分抵消滑雪场的积雪量下降问题，而且人工造雪还涉及水电等成本增加，吹雪机作业等过程也会产生更多温室气体。

法国气象局等机构研究人员认为，这一困境将给行业和政策制定者带来挑战，滑雪爱好者将不得不面对更为严酷的现实。

全球有一半的滑雪胜地分布在欧洲。然而近年来，不断出现的冬季融雪给众多欧洲滑雪胜地带来了沉重的负担，许多雪坡的积雪量令人担忧。在全球范围内，积雪短缺和冰川融化已成为气候变化的明显标志，从旅游业到职业滑雪比赛都受其影响。

(责编：崔越、吴成良)