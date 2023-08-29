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外交部发言人：中方对瑞士返还文物表示赞赏

2023年08月29日17:01 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月29日电（记者温馨）外交部发言人汪文斌29日表示，中方对瑞士返还文物表示赞赏，愿继续与瑞方深化在文物追索返还、古代文明研究、联合考古、古迹修复等领域合作。

　　日前，中国驻瑞士大使王世廷出席瑞士联邦文化总局举行的中国流失文物艺术品返还仪式，与瑞士签署返还协议，并接收5件文物艺术品。汪文斌在例行记者会上就此回答了提问。

　　汪文斌说，中瑞两国于2013年签订《中华人民共和国政府与瑞士联邦委员会关于非法进出境文化财产及其返还的协定》。协定签署后，双方在此框架下开展了一系列务实交流合作。2014年12月，瑞方首次向中方返还1件汉代陶俑。“上周，瑞方第二次向中方归还了在近两年的4起刑事案件中查获并没收的5件中国文物，其中包括4件陶瓷器和1枚钱币。”

　　汪文斌说，此次文物返还是中瑞两国在文化遗产保护领域合作的又一次成功实践，对增进两国人民之间的相互了解与友谊发挥了积极作用，也对在全球范围打击文物走私、保护文物安全、扩大政府间合作具有示范意义。

　　“中方愿继续与瑞方深化在文物追索返还、古代文明研究、联合考古、古迹修复等领域合作，携手促进文明交流互鉴，为中瑞关系发展创造更多亮点。”汪文斌说。

(责编：崔越、贾文婷)

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