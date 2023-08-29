新华社曼谷8月29日电 通讯：中泰合作建设的单轨列车助力打造曼谷城市风景线

新华社记者宋宇

今年下半年，泰国首都曼谷又多了一道轨道交通风景线：“黄线”列车项目投入运营，标志性的黄色列车车头、看似将轨道“夹住”的新颖造型吸引了不少目光。

由位于中国安微芜湖经济技术开发区的中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司生产并提供列车、泰方负责运营的泰国首条单轨列车线路于今年7月正式投入商业运营。线路全长30.4公里，连接曼谷北部与东部，并与多条市内轨道交通线路交汇。

“第一次搭乘单轨列车时，我就感受到了与众不同之处，它运行平稳且安静。”在站台上等待“黄线”列车的曼谷居民素拉沙说，“乘坐单轨列车出行便捷，尤其在雨季。”

曼谷是全球知名“堵城”，“大塞车”对本地居民和游客来说已司空见惯，也是长期困扰政府的民生难题。新运营的“黄线”途经拥堵区和城市主干道，有效缓解沿线居民通勤不便难题，也让曼谷近郊与市中心的连接更为紧密。

“考虑到时间问题，在这个区域坐‘黄线’要比开车方便得多。”乘客颂巴说，这是他第一次看到车轮跨行在单根轨道梁上的列车，车内新颖的设计更让他惊喜。

不同于传统地铁或轻轨，单轨列车车厢内座位较为分散，空间宽敞，大面积的车窗设计保证了车内充足光线，也方便乘客在旅途中领略沿途城市风光。

“黄线”管理运营方曼谷东部单轨铁路有限公司执行董事黄瑞耀对中国生产的列车赞不绝口。“整个轨道系统都来自中国……这不同于20年前的系统，它更加灵活，成本也更低。”黄瑞耀说，单轨列车带来全新技术体验，相信这类列车将成为泰国人未来出行的主流方式。

中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司董事长徐海大对记者说，单轨列车采用全自动驾驶技术，更加智能高效；车体采用轻量化设计，转弯半径小，适合曼谷城市交通需求；使用橡胶轮胎平稳性更好，能够降低噪声污染，且轮胎装有智能化胎压监测装置和防爆装置，安全性更强。

除了已开通的“黄线”，曼谷与中车浦镇阿尔斯通合作的另一条“粉线”近日进入试运行阶段。徐海大表示，公司已根据用户对“黄线”的反馈及时推进技术优化，相信“粉线”开通后能为旅客营造更加舒适的乘坐体验。

根据当地政府规划，曼谷及周边地区在建轨道交通线路总长约105公里。为打造现代化公共交通系统，当地将增加14条新线路并延长现有的11条线路。

开泰研究中心助理主任凯瓦林说，一旦完成并投入运营，这些项目将提升公共交通系统的连通性、降低物流成本，也为轨道沿线地区带来新商机，给整体经济带来利好。

凯瓦林认为，作为泰国外国直接投资的最大来源国，中国在泰投资的目标产业已向清洁能源发电、零排放汽车、智能电子产品和高科技服务等方向转型。两国在这些领域的合作成绩可圈可点。

“泰国应努力成为中国先进技术供应链的一部分，并吸引更多中国投资流入，以提升产业效率和国家整体竞争力。”她说。（参与记者：汪海月）

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