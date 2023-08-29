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中方呼吁国际社会加大支持非洲青年发展

2023年08月29日15:52 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月28日电 中国常驻联合国副代表戴兵28日在安理会“非洲青年、和平与安全议程”阿里亚模式会议上发言说，中国致力于维护非洲和平与发展，以实际行动支持非洲青年发展，并愿同国际社会一道加大对非洲青年的支持。

　　戴兵说，当前，部分非洲国家面临冲突战乱、恐怖主义、粮食安全、气候变化等多重挑战，青年受到的冲击更严重、处境更困难。中方日前宣布发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。这些举措契合非洲现代化需要，以实际行动支持非洲青年发展。中方愿同国际社会一道，在以下方面加大对非洲青年的支持。

　　一是充分发挥青年作用，推动热点问题政治解决。中方支持在推动解决非洲热点问题的过程中，听取青年意见、发挥青年优势，支持青年发挥更大作用。同时，国际社会支持非洲青年、和平与安全议程，要尊重非洲主权和主导权，契合当事国历史、文化传统和现实需要，避免生搬硬套。

　　二是遏制武装冲突，减少对青年的危害。国际社会要支持非洲打击恐怖主义和暴力极端主义，切断极端思想、暴力文化和仇恨言论对青年的渗透，遏止毒品走私、非法武器销售对青年的侵害。联合国各机构要把保护青年安全、支持青年发展作为优先事项。

　　三是发展促和平，加大对青年帮扶。要优先解决冲突地区青年面临的饥饿、贫困、失业等发展问题，增进青年对国家机构的信心，增强社会韧性。要激发非洲青年创新创业的活力。中方愿同非洲国家分享创新发展成果，支持非洲可持续发展，为年轻一代开创更加美好的未来。

(责编：崔越、贾文婷)

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