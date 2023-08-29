新华社北京8月29日电 印度尼西亚《雅加达邮报》网站近日刊发题为《拜登在中国经济问题上的赘言》的文章指出，美国总统拜登日前在犹他州一次政治筹款活动上对中国发表的言论充斥着错误和危言耸听的内容，暴露出其对中国经济发展轨迹的错误认知。

文章指出，拜登在提到中国的经济增长率和人口趋势时的错误信息和误导性话语，暴露出他对于塑造中国经济格局的复杂因素的肤浅理解。

文章说，短期的经济数据和西方媒体的批评纵然汇成一股急流，也无法否定中国在新冠疫情防控政策调整后的稳健经济走势。拜登所谓中国最近的经济数据说明其很容易陷入衰退的说法，充满了无知和偏见。

文章认为，这并不是美国政客第一次采用这种“天要塌下来”的策略来宣扬中国经济即将崩溃，结果每次都被证明是错误的。遗憾的是，这种策略似乎已经成为选战剧本中的常见手法，即通过诋毁中国来吸引公众的注意力。

文章称，中国克服了重重障碍，支持国内消费，展现出强劲的经济实力。中国实事求是地承认了第二阶段复苏过程中存在的障碍，并主动采取一系列迅速且明智的行动应对当前形势。而美国对于单边主义和保护主义的偏好引发了各个行业和供应链的大规模混乱，给全球经济造成严重后果。

文章说，美国在地缘政治上的操弄——其特点是热衷于采取破坏性的策略和手段——是阻碍全球经济繁荣的主要障碍。

(责编：崔越、贾文婷)