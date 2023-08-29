新华社巴西大瓦尔任-保利斯塔8月29日电 通讯：中巴水务工程合作树立民心工程榜样

新华社记者罗婧婧

今年8月，适逢中国能建巴西公司庆祝圣诺伦索供水项目商业运营5周年。中巴双方一致认为，这项事关巴西社会民生福祉的重要民心工程是中巴水务工程合作的榜样。

圣诺伦索供水项目位于圣保罗州大瓦尔任-保利斯塔市。自2018年7月正式投入商业运营以来，项目为该地区7个城市近200万居民提供了安全可靠的清洁供水。在项目建设高峰时期曾创造4000多个就业岗位，并极大改善了项目沿线市政道路。

中国能建巴西公司总经理、圣诺伦索供水系统有限公司董事长祁泽旭在纪念仪式上说，过去5年，是中国能建为圣保罗州民生供水作出稳定贡献的5年，也是中国与巴西携手共进、深化金砖国家合作的5年。

“中国大企业来到巴西，在这里提供资源进行投资，与巴西和圣保罗州的需求相契合。”圣诺伦索供水系统有限公司总经理马塞洛对记者说。

马塞洛介绍，圣诺伦索供水项目建设时的2014年和2015年，巴西正遭遇严重干旱，发生用水危机。尽管项目2018年才正式投运，但其“每秒6立方米的供水能力无疑为圣保罗州作出了重要贡献”。

圣保罗州环境、物流与基础设施厅副厅长萨曼塔·索萨告诉记者，圣诺伦索供水项目为当地提供了高效、高质量的服务。“在2019年和2020年，圣保罗大都会地区出现了降雨稀少的情况，但我们根本没意识到这一点。这正是得益于我们在该地区拥有了综合供水系统的安全保障。这个系统由8个大型水厂组成，圣诺伦索供水项目就是其中之一。”

圣保罗州政府控股的圣保罗水务公司总裁安德烈·萨尔塞多表示，大型城市需要能源、用水、固体废物处理、市政交通等各类民生服务的解决方案。“我们与中国能建巴西公司的合作是朝着这个方向迈出的一步，这样的项目能够在圣保罗州政府投资计划中得到扩展和改善，从而向全州人民提供更好的服务。”

除保证项目顺利运转、取得良好经济效益外，中国能建巴西公司还在项目所在地社区、孤儿院、敬老院等开展捐赠、义工服务等活动，支持员工培训、健康环保、学生课外实践等，在当地取得了良好的社会效益。

中国驻圣保罗副总领事田玉震说，圣诺伦索供水项目既是中巴命运与共、合作共赢的重要民心工程，也是中资企业深耕南美市场、开展属地化管理运营的鲜活例证。长期以来，中国能建扎根巴西，精耕细作，将中国制造优势同巴方突破基建瓶颈、实现经济社会更好发展的实际需求以及巴西再工业化进程紧密结合，为中资企业高质量“走出去”、履行社会责任树立了良好榜样。

索萨认为，圣保罗州能够借助中国能建等企业的专业知识。“这样的伙伴关系除了引入投资之外，还带来了非常必要的技术交流，使得圣保罗州越来越现代化，为环境和民众带来最佳效益。”

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