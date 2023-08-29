新华社尼科西亚8月28日电（记者郭明芳）联合国负责欧洲、中亚和美洲事务的助理秘书长米洛斯拉夫·延恰28日在塞浦路斯首都尼科西亚表示，联合国秘书长古特雷斯非常关注塞浦路斯局势，将致力于塞浦路斯问题的和平解决。

延恰当天分别与塞浦路斯希腊族领导人、总统赫里斯托祖利季斯和土耳其族领导人塔塔尔举行会谈。

延恰在与赫里斯托祖利季斯会谈后告诉记者，他与塞总统讨论了恢复和谈的途径，并表示古特雷斯“将会动用一切力量展开斡旋以推动这一进程，找到解决塞浦路斯问题的途径”。

塞浦路斯政府发言人康斯坦丁诺斯·莱蒂姆比奥蒂斯说，塞政府愿意按照联合国的框架从2017年7月中断处重启和谈。

最近一轮塞浦路斯问题国际会议2017年7月7日在瑞士结束，各方在安全和保证国等问题上的分歧导致会议未取得实质性成果。此后塞统一谈判一直处于停滞状态。

延恰在与塔塔尔会谈后表示，希望未来能够就恢复和谈达成共识。

1974年7月，塞浦路斯国民警卫队中的希腊军官策动军事政变，企图推进塞希合并运动。土耳其则以保护当地土族居民为由出兵干预，并控制了塞北部约占全岛三分之一的区域。1983年，土族在塞岛北部宣布成立“北塞浦路斯土耳其共和国”，但目前仅得到土耳其的外交承认。联合国方面在塞浦路斯长期驻有维和部队，并一再斡旋希土两族领导人进行统一谈判。

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