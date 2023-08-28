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外交部发言人：敦促美方停止以国家安全为借口打压中国赴美留学人员

2023年08月28日19:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月28日电（记者温馨）外交部发言人汪文斌28日表示，中方敦促美方将欢迎中国留学生的表态落到实处，撤销充满偏见歧视的10043号行政令，停止以国家安全为借口，打压中国赴美留学人员。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，日前，美国联邦调查局盗取一名中国赴美留学生求学申请材料，以所谓“签证欺诈”罪对其进行逮捕并起诉。美海关和边境保护局还在缺少证据和根据的情况下对3名入境美国的中国留学生进行扣留盘查并遣返。外交部对此有何评论？

　　“美方无理扣留、盘查、遣返中国留学生，还对中国留学生捏造莫须有的罪名，这是出于政治目的滥施打压迫害，中方对此坚决反对。”汪文斌说。

　　汪文斌说，人文交流是中美关系的社会根基，学术、教育与科技交流是中美人文交流的重要组成部分。美方口口声声说支持两国教育等领域人文交流，欢迎中国留学生，但实际上却仍然延续上届政府的错误做法，滥用国家安全概念，限制和打压中国学生赴美学习或研究，严重损害中国赴美留学人员合法权益，严重破坏中美正常人文交流和教育合作的氛围。

　　“我们敦促美方将欢迎中国留学生的表态落到实处，撤销充满偏见歧视的10043号行政令，停止以国家安全为借口，打压中国赴美留学人员。”汪文斌说，中方将继续采取必要措施维护中国公民的合法权益，也提醒赴美留学人员警惕相关风险。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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