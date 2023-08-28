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日本研究：幼童发育迟缓与其电子屏幕使用时间相关

2023年08月28日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月27日电 日本一项最新研究指出，儿童1岁时每天电子屏幕使用时间超过1小时，与其2岁时在沟通、精细动作、解决问题以及个人和社交技能等方面的发育迟缓，存在相关性。

　　日本东北大学等机构的研究人员日前在《美国医学会杂志·小儿科》杂志上报告说，他们于2013年7月至2017年3月间从日本宫城县和岩手县的50家产科诊所和医院招募了7097对母子，根据每天电子屏幕使用时间，将儿童分为4组。在这些儿童长到2岁和4岁时，研究人员分析他们1岁时花在电子屏幕上的时间与其2岁和4岁时的5个发育指标之间的相关性。这些指标是：沟通、大肌肉运动、精细动作运动、解决问题以及个人和社交技能。

　　研究结果发现，儿童2岁时，将母亲在其1岁时报告每天有4小时或更长电子屏幕使用时间的儿童与少于1小时的儿童相比，前者表现出的电子屏幕使用时间与儿童发育迟缓之间的相关性最为显著。在沟通技能方面，前者发育迟缓的可能性为后者的4.78倍；在大肌肉运动技能方面，前者为后者的1.46倍；在精细动作运动技能方面，为1.74倍；在解决问题技能方面，为2.67倍；在个人和社交技能方面，为2.1倍。

　　研究人员表示，到儿童4岁时，电子屏幕使用时间与发育迟缓的相关性仅体现在沟通和解决问题方面，但这两项指标出现发育迟缓的可能性在降低。具体而言，母亲在其1岁时报告每天电子屏幕使用时间超过4小时的儿童与少于1小时的儿童相比，前者4岁时沟通技能发育迟缓的可能性为后者的2.68倍，解决问题技能发育迟缓的可能性为后者的1.91倍。

　　该研究的局限性在于电子屏幕使用时间中未区分教育目的和其他目的，也没有考虑电子屏幕使用时间的积极影响。研究人员表示，未来将进一步研究电子屏幕使用时间对儿童发育的影响。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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