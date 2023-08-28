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一架美国军用飞机在澳大利亚北部坠毁 至少3人死亡

章建华
2023年08月28日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉8月27日电（记者章建华）一架载有23人的美国V-22“鱼鹰”军用飞机27日参加训练时坠毁在澳大利亚北领地梅尔维尔岛，至少3人死亡、5人伤势严重。

　　美国海军陆战队轮驻达尔文部队和澳大利亚国防部均证实了美军飞机失事的消息。

　　美国海军陆战队轮驻达尔文部队27日晚发表声明说，失事飞机上有3人死亡，另有5人伤势严重，在北领地首府达尔文的医院接受治疗。“事故原因还在调查中，将随事件进展进一步公布细节。”

　　澳大利亚国防部在声明中说，失事飞机上的人员均为美军。

　　澳大利亚总理阿尔巴尼斯发表声明说，澳方将确保提供所有支持与帮助。北领地警察局长迈克尔·墨菲对媒体介绍，澳警方已加派人员到梅尔维尔岛帮助搜寻、治疗和运送受伤人员，并在调查持续期间维护事故现场。

　　近期，2000余名来自美国、澳大利亚、菲律宾、印度尼西亚和东帝汶等国的军人正在紧邻达尔文港的提维群岛参加演习。梅尔维尔岛是提维群岛的主要岛屿。

　　这是今年在澳大利亚发生的第三起军机训练坠毁事故。3月，一架MRH-90直升机在新南威尔士州进行反恐演练时坠海，10名澳军人获救；7月底，另一架MRH-90直升机在昆士兰州坠毁导致4名澳军人死亡。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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