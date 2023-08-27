中新社伦敦8月26日电 (记者 欧阳开宇)当地时间8月25日，大英博物馆馆长哈特维希·菲舍尔因藏品失窃事件宣布引咎辞职。

此前，大英博物馆发布消息称，博物馆部分藏品不翼而飞。失窃藏品包括公元前15世纪至公元19世纪的黄金、珠宝等近期未被展出的多件文物，这些藏品主要用于学术和研究目的。

据英国媒体报道，丢失的藏品被认为是在“相当长的一段时间内”被人拿走，其中一些藏品最终在电商网站上以远低于实际估价的价格出售。

英国舆论就此事件对该博物馆展开批评，称盗窃事件让人质疑该博物馆对文物的管理能力，并要求该博物馆为此做出全面解释。经调查后，大英博物馆方解雇了一名员工并报警。

菲舍尔在声明中说他是在一个“极其严肃”的时刻离职。在他的领导下，博物馆没有对藏品失窃做出适当反应，最终责任必须由馆长来承担。

大英博物馆成立于1753年，是世界上参观人数最多的博物馆之一，收藏800万件藏品。德国艺术史学家菲舍尔自2016年起担任大英博物馆馆长，他是1866年以来第一位领导大英博物馆的非英国籍馆长。据报道，大英博物馆董事会已接受菲舍尔的辞呈，他将留任至临时馆长人选确认。

大英博物馆董事会主席乔治·奥斯本26日表示，长期以来，大英博物馆约有2000件文物被盗，博物馆方面正在努力寻求追回这些被盗藏品。(完)

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