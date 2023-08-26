人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国代表：对话谈判是推动半岛走出安全困境的唯一正确途径

2023年08月26日13:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国8月25日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽25日表示，半岛问题不是简单的核导问题，其本质是冷战遗留的政治安全问题，核心在于互信缺失、和平机制缺失，关键在于到底要和平还是要战争。推动半岛走出安全困境，对话谈判是唯一正确途径。

　　耿爽在安理会朝核问题公开会上表示，一段时间以来，朝鲜半岛紧张局势持续加剧。朝鲜方面多次进行发射活动，美国等有关方面持续进行军事活动。这种局面令人担忧，是中方不愿意看到的。虽然有关国家习惯于将所有责任推给朝方，但必须指出的是，近期朝方发射活动均与有关国家军事活动密切相关。朝方今年初曾一度保持克制，并一再发出停止敌对行动的呼吁，却未得到认真对待。讲这些不是要将形势恶化完全归咎某一方，而是希望各方能理性平衡地看待问题。面对本轮半岛紧张局势，各方都应反思。

　　耿爽强调，半岛问题的最终解决，有赖于大国良性互动和良好的地区环境。回顾半岛问题的历史经纬不难发现，只有地区主要大国保持总体稳定的合作关系，围绕半岛问题的外交努力才能取得成效。近年来，个别国家在半岛问题上借题发挥，刻意制造紧张，把半岛纳入“印太战略”，拉紧同盟伙伴关系，大幅增加地区军事存在，严重损害半岛及周边国家战略安全利益。这种作法充斥冷战思维，挑动阵营对抗，破坏各方互信，完全服务于一己地缘私利，与维护半岛和平稳定、推进半岛无核化的目标背道而驰。

　　耿爽说，安理会应为缓和紧张、推动政治解决发挥建设性作用。有关国家真正应该做的，不是利用安理会平台进一步激化矛盾、升级事态，而是拿出实际行动和具体方案，回应朝方合理关切，为重启对话付出努力和创造条件。中方愿继续同有关各方保持密切沟通，为推进半岛问题政治解决作出建设性努力。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部