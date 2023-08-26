新华社联合国8月25日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽25日表示，半岛问题不是简单的核导问题，其本质是冷战遗留的政治安全问题，核心在于互信缺失、和平机制缺失，关键在于到底要和平还是要战争。推动半岛走出安全困境，对话谈判是唯一正确途径。

耿爽在安理会朝核问题公开会上表示，一段时间以来，朝鲜半岛紧张局势持续加剧。朝鲜方面多次进行发射活动，美国等有关方面持续进行军事活动。这种局面令人担忧，是中方不愿意看到的。虽然有关国家习惯于将所有责任推给朝方，但必须指出的是，近期朝方发射活动均与有关国家军事活动密切相关。朝方今年初曾一度保持克制，并一再发出停止敌对行动的呼吁，却未得到认真对待。讲这些不是要将形势恶化完全归咎某一方，而是希望各方能理性平衡地看待问题。面对本轮半岛紧张局势，各方都应反思。

耿爽强调，半岛问题的最终解决，有赖于大国良性互动和良好的地区环境。回顾半岛问题的历史经纬不难发现，只有地区主要大国保持总体稳定的合作关系，围绕半岛问题的外交努力才能取得成效。近年来，个别国家在半岛问题上借题发挥，刻意制造紧张，把半岛纳入“印太战略”，拉紧同盟伙伴关系，大幅增加地区军事存在，严重损害半岛及周边国家战略安全利益。这种作法充斥冷战思维，挑动阵营对抗，破坏各方互信，完全服务于一己地缘私利，与维护半岛和平稳定、推进半岛无核化的目标背道而驰。

耿爽说，安理会应为缓和紧张、推动政治解决发挥建设性作用。有关国家真正应该做的，不是利用安理会平台进一步激化矛盾、升级事态，而是拿出实际行动和具体方案，回应朝方合理关切，为重启对话付出努力和创造条件。中方愿继续同有关各方保持密切沟通，为推进半岛问题政治解决作出建设性努力。

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