新华社美国毛伊岛8月25日电 通讯：夏威夷毛伊岛期待旅游业灾后复苏

新华社记者高山 谭晶晶

25日，美国夏威夷毛伊岛最大机场卡胡卢伊机场外一片空地上，租车公司的上百辆汽车静静地闲置在那里，无人问津。

“我们在野火灾难发生前每天大约可以租出去150辆汽车，如今只能租出去约30辆。”SIXT租车公司机场店一位店员告诉新华社记者。她说，很多租车预订被取消，游客有些转去夏威夷其他岛屿，有些直接取消了夏威夷之行。

旅游业是毛伊岛的支柱产业。当地官方数据显示，旅游业收入占毛伊岛经济总收入的80%左右。8日发生的火灾给这个夏威夷第二大岛屿造成灾难性冲击，至少115人死亡，2200多栋建筑物被毁，岛屿西部的著名旅游城镇拉海纳几乎被彻底焚毁。约1.3万人口的拉海纳曾经是夏威夷王国首都，有不少历史文化遗迹。

“野火灾难发生后，我们的游客数量下降了90%。”毛伊岛美食小馆“哈纳丰收”店员苏珊娜深感忧虑。“哈纳丰收”位于毛伊岛著名景观公路“哈纳之路”旁，火灾前小店每日游客盈门，如今几乎门可罗雀。为了维持运营，这家小店暂时削减了店员人数并缩短了营业时间。

“当然，只要有人来，我们还是尽可能地给他们留下美好印象，让他们记住毛伊岛。”苏珊娜告诉记者，非常期待游客早日归来。

记者乘车时遇到的网约车司机布赖恩·法伊弗说，他现在的收入下降了40%以上。火灾前，他每天工作6到7个小时，现在每天只开车2到3个小时。“我不是不想多挣点，而是更想把机会留给那些受灾的同行。”

当地媒体报道说，旅游业的困境对毛伊岛普通百姓以及小企业冲击尤其明显，当地申领失业救济的人数从以前的每周700到800人暴涨到上周的近7000人。当地官员近日表示，毛伊岛的灾后经济复苏“长路漫漫”，旅游业重现活力尤为重要，他们希望在安抚灾民与恢复旅游间找到平衡。

毛伊旅店业联盟负责人莉萨·保尔森说：“我们的飞机空荡荡，我们的旅游设施空荡荡，餐馆在缩短营业时间，工作岗位也在被削减。”

夏威夷州州长格林本周也特别强调了旅游业对于毛伊岛重建和经济恢复的重要性，他欢迎游客们重返毛伊岛。

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