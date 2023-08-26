新华社伦敦8月25日电（记者杜鹃 许凤）英国大英博物馆馆长哈特维希·菲舍尔25日宣布辞职，对博物馆先前没有充分调查藏品流失事件承担责任。

菲舍尔25日在一份声明中说，大英博物馆在2021年收到相关警示后没有作出应有的全面回应，“那次失职的责任最终必须由馆长承担。”

大英博物馆上周证实，馆方发现部分藏品“失踪、失窃或损坏”后，解雇了一名员工并报警。流失的藏品包括产自公元前15世纪至公元19世纪的黄金珠宝和玻璃器物等。

据英国报纸联合社报道，丢失的藏品被认为是在“相当长的一段时间内”被人拿走，其中一些藏品最终在亿贝网站上以远低于实际估价的价格出售。

英国广播公司此前曾报道说，一名艺术品商人和大英博物馆之间的电子邮件记录显示，馆方两年前就被告知可能存在藏品流失问题。按英国广播公司的说法，据信超过1500件藏品失窃、损坏甚至损毁。

目前，正在调查此案的伦敦警察局证实，警方问询了一名男子，但尚未逮捕任何嫌疑人。

大英博物馆成立于1753年，是世界上参观人数最多的博物馆之一，收藏800万件藏品。据报道，大英博物馆董事会已接受菲舍尔的辞呈，他将留任至临时馆长人选确认。

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