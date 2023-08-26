中新社海牙8月25日电 荷兰最高法院25日驳回一名荷兰巴勒斯坦裔公民提起的诉讼请求，裁决不会以战争罪起诉以色列前国防部长甘茨和以色列前空军司令埃舍尔，为这场持续6年的诉讼划上句号。

荷兰最高法院当日发布判决书，裁决无论相关指控的性质和严重程度如何，荷兰法律“普遍管辖原则”不适用于民事案件，不能援引“普遍管辖原则”对甘茨和埃舍尔提起民事诉讼，据此驳回案件。

2017年，一名荷兰巴勒斯坦裔公民发起诉讼，指控2014年7月巴以冲突期间，以军对加沙地带的空袭致使自己母亲、兄弟、嫂子、侄子等6名亲人遇难，甘茨和埃舍尔涉嫌违反国际人道法，根据荷兰法律“普遍管辖原则”，应以战争罪被诉。

2020年1月，荷兰海牙地方法院首度驳回此案，理由同为荷兰法律“普遍管辖原则”不适用于民事案件；2021年12月，海牙上诉法院援引相同理由，二度驳回此案；8月25日荷兰最高法院三度驳回此案后，为这场诉讼正式划上句号。

2014年巴以冲突期间，甘茨时任以色列国防军总参谋长，后于2020年至2022年任以色列国防部长。此前他曾对媒体称，自己和以军的行为符合国际法，乐见荷兰法院持相同看法。

“普遍管辖原则”获荷兰、比利时等国法律承认，规定即使犯罪行为不在本国发生，嫌犯并非本国公民，也可对战争罪、反人类罪等严重违反国际人道法的罪行行使“普遍管辖权”；为防别国反弹，亦附加限制条款，如“普遍管辖原则”不适用于民事案件，不得对在任国家元首、政府首脑等进行追诉等。

围绕2014年巴以冲突，总部设在海牙的国际刑事法院已于2021年3月启动调查，主要关注巴以双方犯罪行为的受害者，聚焦最“声名狼藉”的犯罪嫌疑人或对犯罪行为负有最大责任的嫌疑人，目前调查仍在进行中。(完)

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