习近平主席出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问期间发表了一系列重要讲话和致辞，受到各国人士广泛关注。多国人士表示，习近平主席的重要讲话体现了中国践行多边主义的决心，更是为广大发展中国家的多边合作指明方向，习主席提出的全球发展倡议将推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，为促进世界和平与发展作出更大贡献。

白俄罗斯外长 阿列伊尼克：我认为习主席讲话的重要内容之一，就是进一步落实全球发展倡议。这是一个热点问题，与参加对话会的每一个国家都相关，它应该成为金砖机制的政策和行动的基石之一。

古巴国际政治研究中心中国问题学者 爱德华多·雷加拉多：习主席的讲话极其重要，内容扎实，论证也非常充分，阐述了全球形势的复杂性以及应对方案。讲话强调发展多边主义，包容与合作，这与全球共同应对当今世界的挑战密切相关。中国提出的全球发展倡议是必要的、及时的、很受欢迎的，我认为金砖国家是促进全球发展的理想舞台。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任 哈米德·瓦法埃：习近平主席在讲话中强调多边主义，将为发展中国家的持续发展提供空间。我想说，习主席提出的与全球安全倡议并列的全球发展倡议，给此前由于单边主义遭到忽视的发展中国家提供了平等机遇。各国渴望加入金砖等国际组织，表明这些国家厌倦了单边主义，渴望多边主义。

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