新华社联合国8月25日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽25日表示，中方呼吁国际社会共同敦促日本政府纠正错误决定，立即停止核污染水排海，以真诚态度同有关国家和利益攸关方善意沟通，以负责任方式处置核污染水，避免对全球海洋环境、对世界各国人民的健康福祉造成不可预测的破坏和危害。

耿爽在联合国大会关于日本福岛核污染水排海问题会议上指出，海洋是全人类的共同财产，更是太平洋岛国赖以生存的蓝色家园。12年前，日本福岛核电站发生严重事故，向海洋释放了大量放射性物质，造成巨大灾难。12年后，就在昨天，日本政府不顾国际社会质疑和反对，单方面强行启动核污染水排海，又给当地民众乃至世界人民造成二次伤害。核污染水处置具有跨国影响，绝不是日本一家私事。日方这一举动无视公共利益，公然向包括太平洋岛国在内的全世界转嫁核污染风险，极其自私自利，极其不负责任。

耿爽说，人为向海洋排放核事故污染水没有先例，也没有公认的处置标准。长期以来，围绕福岛核污染水排海对海洋环境、食品安全和人类健康的影响一直存在严重关切，日方做法的正当性、合法性、安全性也一直受到广泛质疑。日方迄未解决国际社会对于核污染水净化装置长期可靠性、核污染水数据真实准确性、排海监测方案的完善有效性的重大关切。中国等利益攸关方多次指出，如果核污染水是安全的，就没有必要排海，如果不安全，就更不应该排海。

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