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海军第43批护航编队技术停靠马来西亚巴生

2023年08月25日21:08 | 来源：新华网
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　　新华社马来西亚巴生8月25日电（唐思宇　吴亢慈）17日至20日，中国海军第43批护航编队技术停靠马来西亚巴生，进行为期4天的补给休整。

　　当地时间17日上午8时30分，悬挂着中马两国国旗的编队舰艇在大雨中驶入巴生港区，中国驻马来西亚大使欧阳玉靖率使馆工作人员、当地中资机构人员、华侨华人代表，马来西亚海军总部作战战略主任阿尤布及部分官兵代表、军乐队等200余人在码头冒雨迎接编队的到来。官兵们在甲板上整齐列队，向码头欢迎人群挥手致意。靠泊后，当地华侨华人社团在欢迎仪式上为编队官兵带来中国传统文化表演。

　　停靠期间，编队指挥员拜会马来西亚海军国家水文中心主任哈桑并进行深入会谈。马海军官兵参观了编队舰艇，与编队官兵进行足球友谊赛。18日傍晚，编队南宁舰组织甲板招待会。在现场融洽、和谐、友好的氛围中，中马两国海军官兵的友谊进一步加深。

　　欧阳玉靖表示，编队此次技术停靠，进一步深化了中马两国一衣带水、睦邻友好的传统情谊，取得了良好的社会反响，为明年中马建交50周年进行预热，营造了友好团结的浓厚氛围。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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