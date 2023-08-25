新华社北京8月25日电 题：携手迈向发展共同体 共创美好繁荣未来——习近平主席在“金砖+”领导人对话会上的重要讲话引发多国人士强烈共鸣

新华社记者

当地时间8月24日上午，国家主席习近平在约翰内斯堡出席金砖国家同非洲国家及其他新兴市场和发展中国家领导人对话会。习近平主席发表题为《勠力同心 携手同行 迈向发展共同体》的讲话。

多国人士高度评价习近平主席在讲话中对全球发展事业作出的深刻论述。他们认为，习近平主席的讲话推动国际社会聚焦发展问题、构建全球发展伙伴关系，推动携手迈向发展共同体，彰显负责任大国的担当。他们指出，中国同广大发展中国家不断深化合作，助力其实现高质量和可持续发展，为推动落实联合国2030年可持续发展议程作出了重要贡献。

推动发展问题重回国际议程的核心

习近平主席在讲话中指出，发展承载着人民对美好生活的向往，是发展中国家的第一要务，也是人类社会永恒主题。目前，多数可持续发展目标落实缓慢、令人担忧。全球发展事业面临巨大挑战。国际社会要以天下之利为利、以人民之心为心，推动发展问题重回国际议程的核心。

赞比亚穆隆古希大学学者安西托斯·姆万萨认为，习近平主席对全球发展事业现状和面临挑战的论述十分深刻。他说，发展是事关各国利益的重大问题。当前，政治和经济不稳定等问题困扰着许多发展中国家，特别是非洲国家。“要提高发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，支持发展中国家实现更好发展。要坚持真正的多边主义，构建全球发展伙伴关系”……习近平主席提出的重要主张，彰显了中国着眼国际社会共同利益、推动为共同发展营造安全稳定国际环境的担当。

南非国际事务研究所研究员罗安达·姆蓬戈塞十分赞同习近平主席关于国际社会要“推动发展问题重回国际议程的核心”这一主张。他说，发展中国家的国情各不相同，但发展是其共同的追求，广大发展中国家应在促进共同发展方面加强团结合作。习近平主席提出全球发展倡议，主张构建全球发展伙伴关系，对广大发展中国家获得公平发展机会而言具有十分重大的意义。

在泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪看来，习近平主席的讲话反映出广大发展中国家的共同心声。他说，发展中国家的发展需求更加紧迫，发展中国家声音应得到更多倾听，确保其在全球治理中发挥应有作用。中国提出的“一带一路”等倡议促进互联互通，为沿线国家带来繁荣，使广大发展中国家更好地融入全球治理架构。

埃塞俄比亚战略事务研究所高级研究员梅拉库·穆卢阿莱姆说，作为发展中国家、“全球南方”的一员，中国坚持真正的多边主义，秉持互利共赢原则，尊重各国人民的共同利益与需求，为许多发展中国家减少贫困、改善民生提供帮助，“使发展中国家共享开放发展的机遇和成果，为推动南南合作作出了巨大贡献”。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所专家阿列克谢·库普里亚诺夫表示，在当前国际形势不确定因素增加背景下，如何通过合作应对各种挑战越来越受到重视，这也是“金砖+”合作各方的共同关切。中国着眼世界共同发展，提出全球发展倡议，向其他发展中国家提供技术、资金等支持，这有助于提升发展中国家的社会福祉和国际地位。

委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗认为，发展中国家的发展水平和质量对全球和平与稳定有直接影响。各国应高度重视发展问题，携手构建全球发展伙伴关系，共同应对全球发展面临的挑战。

为促进共同发展持续贡献中国力量

习近平主席在讲话中指出，中国始终同发展中国家同呼吸、共命运，过去是、现在是、将来也永远是发展中国家的一员！我提出全球发展倡议，就是为了让全世界聚焦发展，为落实可持续发展议程提供助力。去年，中国举办首届全球发展高层对话会，推出一系列发展合作举措，取得可喜进展。

“在我的家乡俾路支省，中国帮助我们建设港口，在农业、教育等领域提供援助，对当地的发展作出显著贡献。”巴基斯坦参议员萨娜·杰马利对习近平主席的讲话深有感触。她说，巴中两国在农业、能源、卫生和教育等领域的合作，“对巴基斯坦推动高质量发展、增强发展韧性发挥了重要作用”。她说，中国对发展问题的关注促使国际社会更多关注发展中国家的需求。提出全球发展倡议、成立全球发展和南南合作基金、将推出专项资金专门用于落实全球发展倡议……这些行动举措体现出中国切实履行对推动国际合作、促进可持续发展的承诺。

墨西哥城自治大学国际政治研究员爱德华多·齐利说，全球发展倡议将中国与广大发展中国家的发展紧密联系起来，这一倡议是团结广大发展中国家、实现全球更具包容性和可持续性发展的“关键所在”。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯同样从习近平主席的讲话中感受到中国对全球发展问题的高度重视。他说，全球发展倡议秉持以人民为中心理念，倡导实现包容、普惠的发展，“这体现了中国愿为推动落实联合国2030年可持续发展议程积极作为的坚定决心”。

在柬埔寨智库亚洲愿景研究所研究主管通孟戴维看来，全球发展倡议为广大发展中国家促进社会经济发展注入了强劲动力，特别是在减贫、保障粮食安全、减缓气候变化影响、促进绿色发展等方面。他说，中国对柬埔寨等发展中国家的投资和援助不附加任何政治条件，而且非常重视民生，改善了当地人民的生活，帮助这些国家实现更好发展。

阿拉伯商人联盟会长、约旦商人协会会长哈姆迪·塔巴说，在应对全球性挑战、促进共同发展方面，中国展现出一以贯之的行动力，在减贫、应对粮食危机、推动绿色可持续发展等方面持续作出贡献，这为包括约旦在内的广大发展中国家带来宝贵机遇。“全球发展倡议能够促进各国间的经验交流和资源共享，进而为系统性应对全人类面临的共同挑战、破解全球发展难题作出贡献。”

为非洲实现可持续发展注入强劲动力

习近平主席在讲话中强调，中国是非洲的可靠朋友，过去10年向非洲提供大量发展援助，参与建设6000多公里铁路、6000多公里公路、80多个大型电力设施。下阶段，中国将同非洲国家开展更多合作，支持非洲增强自主发展能力。

埃塞俄比亚投资委员会副主任丹尼尔·特里萨对非中10年友好合作成果感慨良多。“10年来，中国帮助埃塞俄比亚建设了大量基础设施，为埃塞建立工业体系打下基础。”特里萨说，在中国支持下建设的亚吉铁路等项目为埃塞和非洲经济发展、人民生活水平提高作出了重要贡献。

毕马威卢旺达有限公司高级经理安杰洛·穆辛古齐十分认同“中国是非洲的可靠朋友”。他说，10年来，非中合作不断走深走实，中国通过援建公路、铁路等基础设施，为很多非洲国家摆脱贫困发挥了关键作用。中国还积极帮助非洲等地区发展中国家提高科技水平，这对相关国家实现发展具有重要意义。

“提供卫星测绘成套数据产品”“实施‘智慧海关’合作伙伴计划”“协同联合国教科文组织开展‘全球发展倡议助力非洲未来’行动”……习近平主席就支持非洲实现可持续发展提出的一系列举措，让阿尔及利亚《独立青年报》新闻主任卡迈勒·曼萨里深感振奋。“阿尔及利亚同中国在新能源、航天、医疗等领域开展了合作。”曼萨里认为，同中国深化合作，对阿尔及利亚和其他发展中国家实现更好发展越发重要。

“受益于中国的援助和支持，赞比亚修建了现代化的体育设施、机场、道路、医院等。”赞比亚大学研究员韦比·卡利基蒂说，中国为非洲提供的发展援助，对非洲国家实现发展和转型发挥了重要作用。

在安哥拉能源和水利部长若昂·博尔热斯看来，非中合作符合非洲国家的利益，受到非洲国家广泛欢迎。“安方期待与中方继续加强各领域友好合作，安中在清洁能源、可持续发展领域合作前景广阔。”

卢旺达学者埃吉德·卡鲁兰加说，非洲拥有丰富的资源，中国拥有先进的技术和经验，非中深化合作将对非洲发展产生积极影响，也有助于促进全球可持续发展目标的落实，“期待未来非中深化在能源转型、制造业、数字经济等领域合作，继续造福双方人民”。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：何梦舒、汤洁峰、商婧）

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